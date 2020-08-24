رئيس الوزراء الياباني في المستشفى.. ومخاوف بشأن قدرته على الاستمرار في منصبه

دخل رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الاثنين، المستشفى في طوكيو، مجددا، ما زاد المخاوف بشأن صحته وقدرته على الاستمرار في منصبه.





وقالت صحيفة "اليابان تايمز"، إن آبي وصل إلى المستشفى اليوم، حيث تلقى ما وصفه أحد مساعديه بـ "الفحص الصحي المنتظم"، إذ تعد هذه المرة الثانية خلال أسبوع التي يتم فيها نقله إليها ما زاد الشكوك حول تدهور صحته.





وبعد عودته من زيارة استغرقت أربع ساعات لمستشفى جامعة كيو، قال آبي للصحفيين إنه تم إطلاعه على نتائج الفحص الأخيرة التي خضع لها منذ أسبوع، كما أجرى اختبارات متابعة.





وأكد "سأبذل قصارى جهدي في العمل مع اتخاذ كل الاحتياطات لضمان صحتي".





ولفتت الصحيفة إلى أنه في وقت سابق اليوم، سعى كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهدي سوجا إلى تبديد التكهنات بأن رئيس الوزراء مريضًا، قائلًا في مؤتمر صحفي "أراه كل يوم بنفس صحته".





ومع ذلك، أفادت شبكة "تليفزيون نيبون"، نقلًا عن عدة مصادر غير معروفة في الحكومة والحزب الحاكم، أن آبي كان يزور المستشفى لتلقي العلاج من مرض مزمن سابق، وليس لإجراء فحص منتظم.





وكان رئيس الوزراء الياباني زار منذ أسبوع، مستشفى طوكيو، ومكث هناك حوالي 6 ساعات ونصف، للخضوع لفحص طبي.





ويعتبر شينزو آبي، أطول رئيس وزراء خدم في حكومة اليابان، حيث احتفل بعمله في المنصب لمدة 2799 يومًا دون انقطاع، وكسر الرقم القياسي السابق الذي يحمله عمه إيساكو ساتو.





وكان آبي البالغ من العمر 65 عامًا، انتهت فترة عمله الأولى من 2006 إلى 2007 بسبب معاناته من مرض، ثم أصبح في وضع مستقر منذ عودته إلى السلطة في عام 2012.



