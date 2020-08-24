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تعليم

باحثة تحصل على الماجستير فى تعليقات مستخدمي المواقع التليفزيونية على الانتخابات الرئاسية .. صور

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:45 م
الباحثة أسماء عامر
الباحثة أسماء عامر عبدالوهاب عبدالحليم
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شاذلى عبد الفتاح
حصلت الباحثة أسماء عامر عبدالوهاب عبدالحليم مسئول الإعلام بمديرية التربية والتعليم بأسوان على درجة الماجستير فى قسم الإعلام كلية الآداب بجامعة جنوب الوادى فى قنا بتقدير ممتاز عن رسالة بعنوان " تعليقات مستخدمى المواقع التلفزيونية العربية على الإنتخابات الرئاسية عام 2012 " .

تشكلت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتورة ماجى الحلوانى عميد كلية الإعلام الأسبق جامعة القاهرة ( رئيسًا ومناقشًا ) ، والدكتورة هالة نوفل عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الإتصال بجامعة جنوب الوادى (مشرفًا وعضوًا ) .

كما شارك فى مناقشة الرسالة الدكتور محمود عبد العاطى أستاذ ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة الأزهر (مناقشًا وعضوًا ) والدكتور محمد عمارة أستاذ الإذاعة والتليفزيون المساعد ووكيل كلية الإعلام وتكنولوجيا الإتصال بجامعة جنوب الوادى (مشرفا مشاركا وعضوًا ) .

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ومن جانبها أكدت الباحثة أسماء عامر بأن الدراسة  إستهدفت التعرف على تعليقات الجمهور فى المواقع الإخبارية العربية والكشف عن أثر تعليقات الجمهور على الإنتخابات الرئاسية وبيان أوجه الشبه والإختلاف بين التعليقات على الإنتخابات فى المواقع عينة الدراسة خاصة فى ظل إهتمام الجمهور بالمضامين التى تقدمها المواقع الإلكترونية .

وأوضحت أسماء عامر بأن الدراسة قدمت عدة مقترحات منها ضرورة وضع خطة إعلامية مدروسة بهدف زيادة الإهتمام بتعليقات الجمهور على وسائل الإعلام المختلفة ، ودعم كافة الأدوات التفاعلية التى تحقق إشباعات الجمهور على الفضاء الإلكترونى ، والإهتمام بدراسة تعليقات الجمهور من حيث الكم والكيف ودراسة دافعية المعلقين لإتيان سلوك التعليق والصعوبات التى تواجههم والمزايا التى يحققها لهم التعليق .
باحثة تحصل على الماجستير فى تعليقات مستخدمي المواقع التليفزيونية على الانتخابات الرئاسية .. صور
باحثة تحصل على الماجستير فى تعليقات مستخدمي المواقع التليفزيونية على الانتخابات الرئاسية .. صور
باحثة تحصل على الماجستير فى تعليقات مستخدمي المواقع التليفزيونية على الانتخابات الرئاسية .. صور
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