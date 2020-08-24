شهادة حق من حمادة أنور.. وليد سليمان لم يتعمد إصابة محمد عبد الشافي

أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن وليد سليمان، صانع ألعاب الأهلي، لم يتعمد إصابة محمد عبدالشافي، ظهير أيسر الفريق الأبيض.
وقال أنور في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "أبارك لجمهور الزمالك، في مباراة القمة كنا الأفضل، خاصة في ظل غياب الركائز الأساسية عن الأهلي، وهو ما رجح كفة الفريق الأبيض في هذه المباراة".
وأضاف: "زيارة وليد سليمان لـ"عبدالشافي" من أجل إيقاف الفتنة على وسائل التواصل الاجتماعي".
وتابع: "خارج الملعب الجميع يرتبط بعلاقة صداقة، والإصابة كانت غير مقصودة من جانب وليد سليمان، أعتقد أنه كان يحمي نفسه فقط، وكوع اللاعب قد يكون تسبب في إصابة عبدالشافي".
وقال إن "جميع لاعبي الأهلي والزمالك لديهم علاقات جيدة خارج المستطيل الأخضر، ولكن البعض قد يكون تحفز ضد وليد سليمان خاصة أنه كان وراء إصابة بعض اللاعبين في مباريات سابقة".