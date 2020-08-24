شهادة حق من حمادة أنور.. وليد سليمان لم يتعمد إصابة محمد عبد الشافي

وقال أنور في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "أبارك لجمهور الزمالك، في مباراة القمة كنا الأفضل، خاصة في ظل غياب الركائز الأساسية عن الأهلي، وهو ما رجح كفة الفريق الأبيض في هذه المباراة".





وأضاف: "زيارة وليد سليمان لـ"عبدالشافي" من أجل إيقاف الفتنة على وسائل التواصل الاجتماعي".





وتابع: "خارج الملعب الجميع يرتبط بعلاقة صداقة، والإصابة كانت غير مقصودة من جانب وليد سليمان، أعتقد أنه كان يحمي نفسه فقط، وكوع اللاعب قد يكون تسبب في إصابة عبدالشافي".



