على البحر .. إطلالة صيفية ناعمة من ياسمين صبرى عبر إنستجرام |شاهد

شاركت الفنانة ياسمين صبرى جمهورها صورة جديدة لها من عطلتها الصيفية، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام .





وظهرت ياسمين على البحر بفستان طويل مكشوف الظهر باللون الأحمر، ولم تتكلف في قصة شعرها واعتمدته مربوطًا ،وزينت إطلالتها ببعض الإكسسوارات البسيطة.





كانت ياسمين صبرى تزوجت منذ فترة قصيرة من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وتم عقد القران فى فيلا أبو هشيمة.





يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبرى كانت من خلال مسلسل "فرصة تانية" وشاركها فى بطولته أحمد مجدى ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج مرقص عادل