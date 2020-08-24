AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

على البحر .. إطلالة صيفية ناعمة من ياسمين صبرى عبر إنستجرام |شاهد

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 04:46 م
صدى البلد
Advertisements
أسماء الحسيني
شاركت الفنانة ياسمين صبرى جمهورها صورة جديدة لها من عطلتها الصيفية، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام .

وظهرت ياسمين على البحر بفستان طويل مكشوف الظهر باللون الأحمر، ولم تتكلف في قصة شعرها واعتمدته مربوطًا ،وزينت إطلالتها ببعض الإكسسوارات البسيطة.

كانت ياسمين صبرى تزوجت منذ فترة قصيرة من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وتم عقد القران فى فيلا أبو هشيمة. 

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبرى كانت من خلال مسلسل "فرصة تانية" وشاركها فى بطولته أحمد مجدى ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج مرقص عادل
View this post on Instagram

Que bello ❤️

A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شعر ملموم ومكياج حاد .. ياسمين صبري تفاجئ الجمهور بإطلالة جديدة.. شاهد

بملابس لافتة.. ياسمين صبري تستعرض جمالها.. شاهد

قلبى ياناس .. ياسمين صبرى تشعل السوشيال ميديا من داخل الجيم |فيديو

بملابس الجيم.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها على إنستجرام.. شاهد

بفستان انيق.. ياسمين صبرى تستعرض أناقتها على إنستجرام

بـ قبعة أنيقة.. ياسمين صبري تبهر متابعيها في أحدث إطلالة

ترشيحاتنا

أميرة جمال: على إدارة تعاقدات الأهلي أن تعيد حساباتها ..فيديو

السيسى يوجه بالاستمرار في مشروعات تطوير قناة السويس ومجراها الملاحي

10 أسباب وراء خسارة الأهلي أمام الزمالك بالدوري المصري

في عيد ميلاد آثار الحكيم.. عدد زيجاتها وقصة حرمانها من أولادها

وزير الإسكان: تنفيذ 42 دورًا بالبرج الأيقونة بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

استقرار الدولار بالبنوك في منتصف تعاملات اليوم.. وأعلى سعر بـ15.98 جنيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هجر وطنه بسبب خلافات زوجية.. حكاية مهندس فرنسي طور زراعة القطن بمصر في عهد محمد علي

فوائد قشر البطيخ.. فياجرا طبيعية وعلاج للضغط

هل شرب القهوة خلال فترة الحيض خطر ؟ .. طبيب يجيب