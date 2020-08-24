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محافظات

استمرار إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:02 م
إزالة تعديات
إزالة تعديات
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محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدى بكل حزم لأى محاوله للتعدى على الأراضى الزراعية سواء البناء بدون ترخيص او التجريف أو التبوير وإزالة تلك المخالفات فى المهد على نفقة المخالف وتطبيق القانون على المخالفين وفرض سيادته على الجميع.


وفى هذا الإطار ،  قام اللواء سامى علام  رئيس مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع قوة أمنية من شرطة المركز ورئيس الوحدة المحلية بالزوامل وقسم الإزالات والقسم الهندسي برئاسة المركز بحملة مكبرة  لإسترداد أملاك الدولة على مساحة ٢٠ فدان بجمعية المهندسين العرب ببساتين الإسماعيلية بوحدة الزوامل وتم التنبيه علي المتواجدين بهذه الأماكن بسرعة التوجيه إلي إدارة أملاك الدولة بالشرقية بسرعه إنهاء إجراءات التقنين .

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كما قام المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية يرافقة رئيس قسم الإزالات ومسئولي القسم الهندسي برئاسة المركز ومسؤولي الجمعية الزراعية بتنفيذ القرار رقم 2445 لسنة 2020  لإزالة سور علي مساحة 90 متر طولي - 190 متر مباني بناحية حنانة / الملكيين البحرية التابعة للوحدة المحلية بسماكين الغرب وتم إزالة المخالفة ومساواتها حتي منسوب سطح الأرض وتم تسليم الأرض الي الجمعية الزراعية للحفاظ عليها من التعديات مرة أخري وذلك تأكيدًاعلى هيبة الدولة وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.


وشدد المحافظ على الأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدى بكل حزم وقوة لتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وتطبيق القانون على المخالفين وفرض سيادته على الجميع.

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