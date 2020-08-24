برلماني عن تقديم مساعدات لـ لبنان والسودان: مصر ستظل كبيرة

قال النائب فوزي الشرباصي، عضو مجلس النواب، أن تواصل المساعدات المصرية لكل من لبنان والسودان حتى اللحظة يكشف عن ريادة مصر ودورها البطولي، على مستوى كل الدول العربية، فمصر لم تتوان عن نجدة بيروت فور وقوع كارثة ميناء بيروت طوال الفترة الماضية، والجسر الجوي المصري نحو لبنان لم ينقطع. وكذلك السودان فإن مصر هبت لإرسال مساعدات للسودان بعد كارثة السيول.





وأشار الشرباصي في بيان له اليوم، أن ما فعلته مصر تجاه الدول العربية ولا تزال تقدمه. لم تقم به حتى القوى العظمى في العالم والتي اكتفت بالدعم المعنوي والدبلوماسي دون أن يكون هناك تحرك فعلي على الأرض لمساعدة الأشقاء العرب في بيروت والخرطوم.



