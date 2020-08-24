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برلمان

برلماني عن تقديم مساعدات لـ لبنان والسودان: مصر ستظل كبيرة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 04:51 م
فوزي الشرباصي
فوزي الشرباصي
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القسم السياسي
قال النائب فوزي الشرباصي، عضو مجلس النواب، أن تواصل المساعدات المصرية لكل من لبنان والسودان حتى اللحظة يكشف عن ريادة مصر ودورها البطولي، على مستوى كل الدول العربية، فمصر لم تتوان عن نجدة بيروت فور وقوع كارثة ميناء بيروت طوال الفترة الماضية، والجسر الجوي المصري نحو لبنان لم ينقطع. وكذلك السودان فإن مصر هبت لإرسال مساعدات للسودان بعد كارثة السيول.

وأشار الشرباصي في بيان له اليوم، أن ما فعلته مصر تجاه الدول العربية ولا تزال تقدمه. لم تقم به حتى القوى العظمى في العالم والتي اكتفت بالدعم المعنوي والدبلوماسي دون أن يكون هناك تحرك فعلي على الأرض لمساعدة الأشقاء العرب في بيروت والخرطوم.

وقال الشرباصي إن الاحترام العربي للدور المصري يتزايد يوما بعد الآخر. ومصر ستظل كبيرة في قلوب الجميع بفضل سياستها الرشيدة وقيادتها الحكيمة.
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