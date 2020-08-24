حفاظًا على حياة المواطنين.. توفير سكن بديل لـ 232 أسرة بأرض المطار في الجيزة.. شاهد

أعلنت محافظة الجيزة، أنه فى تدخل سريع منها، تم البدء في إخلاء 7 بلوكات بمنطقة أرض المطار بحى شمال الجيزة وذلك بعد صدور قرار مركز بحوث الاسكان والبناء بوجود خطورة على حياة المقيمين بها وعدم جدوى الترميم وكذا قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإزالة تلك البلوكات حتى سطح الأرض .





وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم توفير مساكن بديلة حضارية لقاطني تلك البلوكات والبالغ عددهم 232 أسرة بمنطقة مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر وسوف يتم تسليم عقود تمليك للمواطنين للسكن الدائم بها بدون اى مقابل مراعاة للبعد الاجتماعى لقاطني تلك البلوكات ولتوفير حياة وسكن لائق يضمن للمواطنين العيش الكريم وذلك فى إطار توجهات الدولة فى هذا الشأن .





وأضاف المحافظ أنه تم رفع كفاءة الوحدات السكنية البديلة للمواطنين من حيث التأكد من كفاءة المرافق بها وكذا التشطيبات الداخلية على نفقة المحافظة بالإضافة إلى توفير سيارات لنقل الاثاثات والاجهزة والامتعه وكافة الاغراض والمتعلقات الخاصة بالمواطنين للتسهيل عليهم .





وأشار محافظ الجيزة أنه سيتم تسهيل سبل المعيشة للمواطنين حيث تم تكليف مديرية التربية والتعليم بتلبية جميع طلبات المواطنين الراغبين في نقل أبنائهم الطلاب من مدارسهم إلى مدارس أخرى قريبة من السكن الجديد لهم .





كما سيتم إتاحة منافذ اضافية لبيع السلع والمنتجات الغذائية والخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة فى إطار الحماية الاجتماعية التي توفرها المحافظة للمواطنين .





واكد محافظ الجيزة على دعم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين عن طريق تنظيم قوافل طبيه دورية وتحويل الحالات المرضية منهم الى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم .





وأشار راشد أنه تم تكليف جهاز رعاية وتشغيل الشباب والمنطقة الصناعية والاستثمارية بتوفير وظائف فى عددًا من الشركات والمصانع الخاصة في حال رغبة المواطنين فى العمل بمواقع قريبة من المساكن الجديدة ومتابعة وسائل النقل والمواصلات لدعمها فى حال الضرورة لذلك .



