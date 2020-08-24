مدن خضراء.. التنمية المحلية تكشف تفاصيل إطلاق مركبات تعمل بالغاز الطبيعي |فيديو

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية هي المسئولة عن تطوير القطاع بالمحافظات.





وأضاف "قاسم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc"، أن هناك العديد من المشروعات التي نفذتها الهيئة في السنوات الماضية؛ لتطوير منظومة النقل في المحافظات، حيث تم تدشين٨٠٠ أتوبيس في المنطقة المركزية بالقاهرة والإسكندرية.





وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أنه تم مؤخرًا العمل على تشغيل ١٨٢ مركبة تعمل بالغاز الطبيعي، إضافةً إلى الأتوبيسات الكهربائية.





وأشار إلى أنه تم تطوير ١٥٠٠ أتوبيس، وهناك محاولات لتقليل العمل بالسولار والاعتماد في عمل الأتوبيسات بالغاز الطبيعي؛ وهو ما ينعكس على البيئة حيث إننا نستهدف التحول للمدن الخضراء.