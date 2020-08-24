برنامج تأهيلي خاص لثنائي الزمالك





وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة لتجهيزه العودة للملاعب مرة أخرى.







وخضع حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لبرنامج تأهيلي خاص على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.





ويعاني حازم إمام من بعض الآلام الخفيفة في العضلة الأمامية بعد مباراة الاهلي الأخيرة والتي فاز بها الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف.





وأكد الجهاز الطبي جاهزية اللاعب من الناحية الطبية لكن الجهاز الفني فضل خوضه لتدريبات تأهيلية لتجهيزه لمباراة المقاولون العرب يوم الخميس المقبل . ويستعد الفريق لمواجهة المقاولون العرب يوم الخميس المقبل في الجولة ٢٢ من بطولة الدوري الممتاز.

بدأ مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك في تنفيذ المرحلة الأخيرة من التدريبات التأهيلية بخوض برنامج تدريبي خاص تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.