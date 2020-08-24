اللي خايف يلعب كرة نسائية .. شادي محمد يعلق على اتهام وليد سليمان بتعمد إصابة عبد الشافي

علق شادي محمد كابتن فريق الأهلي السابق على قرار الزمالك بـ تقديم شكوى رسمية لـ اتحاد الكرة ضد وليد سليمان نجم الأهلي عقب مباراة القمة السبت الماضي.





وتعرض محمد عبدالشافى لإصابة قوية فى الكتف عقب ارتطامه بوليد سليمان نجم النادي الأهلى فى لقاء القمة ١٢٠ الذى انتهى بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة ال٢١ للدورى.





وأكد شادي محمد في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن الطبيعي أن يلعب اللاعبون داخل المستطيل الأخضر برجولة وقوة، مشددا أن من يخشى الإصابة عليه بـ اللعب للفرق النسائية والابتعاد عن مباريات كرة قدم الرجال.









الزمالك، مشددا أن ما حدث امر طبيعي ووارد في عالم كرة القدم . وأضاف شادي محمد انه لا يجد اي مبرر لـ " البروباجندا " المثارة حاليا عقب إصابة محمد عبد الشافي نجممشددا أن ما حدث امر طبيعي ووارد في عالم كرة القدم .





وكان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أكد تقدمه بشكوى فى اتحاد الكرة ضد وليد سليمان بدعوى تعمده إصابة أكثر من لاعب عانوا من إصابات قوية فى السنوات الأخيرة.



