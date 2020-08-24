AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اللي خايف يلعب كرة نسائية .. شادي محمد يعلق على اتهام وليد سليمان بتعمد إصابة عبد الشافي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:01 م
شادي محمد
شادي محمد
Advertisements
ياسمين تيسير
علق شادي محمد كابتن فريق الأهلي السابق على قرار الزمالك بـ تقديم شكوى رسمية لـ اتحاد الكرة ضد وليد سليمان نجم الأهلي عقب مباراة القمة السبت الماضي. 

وتعرض محمد عبدالشافى لإصابة قوية فى الكتف عقب ارتطامه بوليد سليمان نجم النادي الأهلى فى لقاء القمة ١٢٠ الذى انتهى بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة ال٢١ للدورى.

وأكد شادي محمد في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن الطبيعي أن يلعب اللاعبون داخل المستطيل الأخضر برجولة وقوة، مشددا أن من يخشى الإصابة عليه بـ اللعب للفرق النسائية والابتعاد عن مباريات كرة قدم الرجال. 


وأضاف شادي محمد انه لا يجد اي مبرر لـ " البروباجندا " المثارة حاليا عقب إصابة محمد عبد الشافي نجم الزمالك، مشددا أن ما حدث امر طبيعي ووارد في عالم كرة القدم .

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك  أكد تقدمه بشكوى فى اتحاد الكرة ضد وليد سليمان بدعوى تعمده إصابة أكثر من لاعب عانوا من إصابات قوية فى السنوات الأخيرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شوقي السعيد: أكره الأهلي وتعمدت إيذاء وليد سليمان في مباراة ..فيديو

مرتضى منصور: أطالب بإيقاف وليد سليمان لتسببه في إنهاء مسيرة 3 لاعبين

مدير أعمال عبدالشافي: اللاعب رحّب بزيارة وليد سليمان ‏

وليد سليمان يتحدث عن السحر والرجولة: لم أعتذر لـ عبدالشافي ولم أتعمد إصابته

بعد رفض اعتذاره.. تقرير حكم القمة 120 يبرئ وليد سليمان من إصابة شيفو الزمالك

شهادة حق من حمادة أنور.. وليد سليمان لم يتعمد إصابة محمد عبد الشافي

ترشيحاتنا

الذهب يرتفع 4 جنيهات في منتصف تعاملات الاثنين

لا يوجد تمييز عنصري.. كامل الوزير: خطة لنقل جزء من خطوط قطارات الوجه البحري إلى شبرا الخيمة

الإمارات تلغي لقاءً ثلاثيا مع إسرائيل وأمريكا

وليد سليمان يتحدث عن السحر والرجولة: لم أعتذر لـ عبدالشافي ولم أتعمد إصابته

الطفل "المعجزة" الذي جاء من المريخ قبل 10 أعوام.. أين هو وما قصته

كامل الوزير للصعايدة: رمسيس ليس المقصد النهائي.. ومحطة بشتيل على الطراز الفرعوني

AdvertisementS

شوبير: أتوقع انتقال لاعب الأهلي المعار لـ الزمالك

الأهلي يعلن ضم محمود نعمان.. صور

صفقات مرعبة.. أحمد فتحي وإكرامي فى بيراميدز رسميا.. ورمضان صبحي وقع.. ومحمد شريف فى الطريق

أخبار الرياضة| شوبير يتوقع انتقال لاعب الأهلي للزمالك.. وليد سليمان: لم أعتذر لـ عبد الشافي .. وثورة في بيراميدز

منافس الأهلي في ورطة.. ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ كورونا في الوداد لـ 11

بعد رفض اعتذاره.. تقرير حكم القمة 120 يبرئ وليد سليمان من إصابة شيفو الزمالك

رمضان صبحي يحدث ثورة في بيراميدز.. أحمد فتحي يطالب بزيادة راتبه

المقاولون العرب يكشف موقف طاهر محمد طاهر من مباراة الزمالك

وكيل أعمال محمد عبدالشافي: شيفو غادر المستشفى .. ولم يقدم شكوى ضد وليد سليمان

أحمد حسن يحمل سيد عبد الحفيظ مسؤولية رحيل لاعبي الأهلي عن الفريق

لأول مرة.. صالح جمعة يدخل حسابات فايلر بداية من مباراة الجونة

وليد سليمان يتحدث عن السحر والرجولة: لم أعتذر لـ عبدالشافي ولم أتعمد إصابته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض الأنيق.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة مثيرة

أسعار السيارة سكودا اوكتافيا 2020

ببنطلون مقطع.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال