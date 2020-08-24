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رياضة

وكيل أعمال محمد عبدالشافي: شيفو غادر المستشفى .. ولم يقدم شكوى ضد وليد سليمان

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:22 م
محمد عبدالشافي
محمد عبدالشافي
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منتصر الرفاعي
أكد ماندو مدير أعمال محمد عبدالشافى نجم الزمالك أن اللاعب غادر المستشفى أمس، ويواصل علاجه بمنزله عقب خضوعه لعملية جراحية فى الكتف.

وتعرض محمد عبدالشافى لإصابة قوية فى الكتف عقب ارتطامه يوليد سليمان نجم النادي الأهلى فى لقاء القمة ١٢٠ الذى انتهى بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة ال٢١ للدورى.

ونفى مدير أعمال عبدالشافى ما تردد عن تقديم اللاعب شكوى ضد وليد سليمان فى اتحاد الكرة، مشيرا إلى أن نجم الزمالك لا يعلم شيئا عن الشكوى وأنه يركز الان فى العلاج حتى يعود بأسرع وقت للملاعب.

وأشار إلى أن محمد عبدالشافى يستبعد تعمد وليد سليمان إيذاءه وأنه بطبعه يجنح لعدم إثارة الأزمات مع زملاء الملعب لذلك قبل اعتذار وليد سليمان عند زيارته له بالمستشفى .

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك  أكد تقدمه بشكوى فى اتحاد الكرة ضد وليد سليمان بدعوى تعمده إصابة أكثر من لاعب عانوا من إصابات قوية فى السنوات الأخيرة.
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