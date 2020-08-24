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حوادث

ضبط مزارع بحوزته بندقيتين آليتين فى قنا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:02 م
ضبط مزارع
ضبط مزارع
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يوسف رجب

مكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن قنا، من ضبط مزارع بحوزته بندقيتين آليتين وعدد من الطلقات خلال حملة مداهمات أمنية بمركز فرشوط.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير مباحث المديرية، بتمكن قوة أمنية من ضبط حمادة.ع.ح، ٢٩ عاما، مزارع، بحوزته بندقيتين آليتين، وعدد من الطلقات النارية في مركز فرشوط.

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تحفظت القوة الأمنية على المتهم والمضبوطات بمقر مركز شرطة فرشوط.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت أجهزة الأمن بفرشوط، تلقت معلومات تفيد بحيازة المتهم لأسلحة نارية بغرض الإتجار فيها.

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