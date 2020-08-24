AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الاتفاق يكتسح الرائد برباعية.. والتعادل يسيطر على مباراة الشباب وأبها في الدوري السعودي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 07:58 م
الاتفاق
الاتفاق
Advertisements
إسماعيل محمود
اكتسح نادي الاتفاق نظيره الرائد بفوزه عليه برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري السعودي.

افتتح عبدالإله السالم التسجيل للاتفاق في الدقيقة السابعة، قبل أن يضاعف سليماني دوكارا من تقدم فريقه بإضافته الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة عشر.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل فيليب كيش الهدف الثالث للفريق الإتفاقي، ليختتم بعد ذلك هزاع الهزاع مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي الاتفاق للنقطة 39 في المركز السابع، فيما توقف رصيد الرائد عند 42 نقطة في المركز السادس.

وفي مباراة أخرى، تعادل فريق الشباب مع نظيره أبها بهدف لكل منهما.

مورينو سجل الهدف الأول للشباب في الدقيقة 12، لكن التونسي سعد بقير أدرك التعادل لـ أبها في الدقيقة 65 من علامة الجزاء، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أوباميانج يقود آرسنال لاكتساح نوريتش برباعية في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي يكتسح واتفورد برباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي.. فيديو

ميلان يفوز على سامبدوريا برباعية في الدوري الإيطالي

الرائد يفوز على ضمك بثلاثية نظيفة في الدوري السعودي

ترشيحاتنا

تخفيض في تذاكر المترو .. كامل الوزير يزف بشرى للصعايدة المستخدمين لـ محطة بشتيل

منحة في الأوبرا.. بائعة التين الشوكي تكشف لصدى البلد كواليس وتفاصيل لقائها مع وزيرة الثقافة.. فيديو

الجيش الليبي يعلن حالة التأهب القصوى .. تركيا توجه ميليشياتها إلى سرت والجفرة

الصحة العالمية ترد على ترامب: تجارب علاج كورونا ببلازما الدم غير قاطعة

محمد داود: القرآن يتضمن معجزة يستحيل حدوثها في أي لغة.. فيديو

ضبط المتهمين بسرقة مجوهرات من شقة نجل الإعلامية سهير شلبي بالتجمع الخامس

AdvertisementS

شوبير: أتوقع انتقال لاعب الأهلي المعار لـ الزمالك

الأهلي يعلن ضم محمود نعمان.. صور

صفقات مرعبة.. أحمد فتحي وإكرامي فى بيراميدز رسميا.. ورمضان صبحي وقع.. ومحمد شريف فى الطريق

أخبار الرياضة| شوبير يتوقع انتقال لاعب الأهلي للزمالك.. وليد سليمان: لم أعتذر لـ عبد الشافي .. وثورة في بيراميدز

منافس الأهلي في ورطة.. ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ كورونا في الوداد لـ 11

بعد رفض اعتذاره.. تقرير حكم القمة 120 يبرئ وليد سليمان من إصابة شيفو الزمالك

رمضان صبحي يحدث ثورة في بيراميدز.. أحمد فتحي يطالب بزيادة راتبه

المقاولون العرب يكشف موقف طاهر محمد طاهر من مباراة الزمالك

أحمد حسن يحمل سيد عبد الحفيظ مسؤولية رحيل لاعبي الأهلي عن الفريق

وكيل أعمال محمد عبدالشافي: شيفو غادر المستشفى .. ولم يقدم شكوى ضد وليد سليمان

لأول مرة.. صالح جمعة يدخل حسابات فايلر بداية من مباراة الجونة

وليد سليمان يتحدث عن السحر والرجولة: لم أعتذر لـ عبدالشافي ولم أتعمد إصابته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض الأنيق.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة مثيرة

أسعار السيارة سكودا اوكتافيا 2020

ببنطلون مقطع.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال