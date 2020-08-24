الاتفاق يكتسح الرائد برباعية.. والتعادل يسيطر على مباراة الشباب وأبها في الدوري السعودي





افتتح عبدالإله السالم التسجيل للاتفاق في الدقيقة السابعة، قبل أن يضاعف سليماني دوكارا من تقدم فريقه بإضافته الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة عشر.





وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل فيليب كيش الهدف الثالث للفريق الإتفاقي، ليختتم بعد ذلك هزاع الهزاع مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي الاتفاق للنقطة 39 في المركز السابع، فيما توقف رصيد الرائد عند 42 نقطة في المركز السادس.





وفي مباراة أخرى، تعادل فريق الشباب مع نظيره أبها بهدف لكل منهما.





مورينو سجل الهدف الأول للشباب في الدقيقة 12، لكن التونسي سعد بقير أدرك التعادل لـ أبها في الدقيقة 65 من علامة الجزاء، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

اكتسح نادي الاتفاق نظيره الرائد بفوزه عليه برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري السعودي.