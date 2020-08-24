الهلال الأحمر المصري: توصيل 140 طنا من المواد الغذائية لضحايا بيروت.. فيديو

قال رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر، إن وقفة الهلال الأحمر اليوم مع الشعب اللبناني ماهي إلا امتداد لما تم إرساله من اغاثات ومعونات طبية والمواد الغذائية إلى ضحايا إنفجار مرفأ بيروت.





وأضاف رامي الناظر خلال حواره ببرنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، أن الهلال الأحمر المصري مستمر في دعم الشعب اللبناني بناء على تعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي.



