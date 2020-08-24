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الهلال الأحمر المصري: توصيل 140 طنا من المواد الغذائية لضحايا بيروت.. فيديو

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:30 م
الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
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اسراء صبري
قال رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر، إن وقفة الهلال الأحمر اليوم مع الشعب اللبناني ماهي إلا امتداد لما تم إرساله من اغاثات ومعونات طبية والمواد الغذائية إلى ضحايا إنفجار مرفأ بيروت.

وأضاف رامي الناظر خلال حواره ببرنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، أن الهلال الأحمر المصري مستمر في دعم الشعب اللبناني بناء على تعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأوضح أن الجمعية قدمت مساعدات تصل إلى أكثر من ١٤٠ طن من المواد الغذائية والإغاثية للشعب اللبناني، وذلك بدعم من الحكومة المصرية والعديد من المؤسسات، مشددا على أنه تم التواصل مع الهلال الأحمر اللبناني وتقديم المساعدات لهم.
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