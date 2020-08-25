تعرف على أسعار صرف الدولار في بنوك مصر اليوم الثلاثاء 25 أغسطس

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أحمد علام ننشر أسعار صرف الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 25- 8-2020 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.

سجّل سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.82 جنيه للشراء و15.95جنيه للبيع .

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وسجّل الدولار فى البنك الاهلى المصرى 15.85جنيه للشراء و15.95 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.85 جنيه للشراء و15.95 جنيه للبيع .

و سجل الدولار فى بنك الاسكندرية 15.84 جنيه للشراء و16.95 جنيه للبيع .

وسجل الدولار فى بنك الاهلي الكويتى بيريوس 15.84 جنيه للشراء 15.94 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدولار فى بنك البركة 15.88 جنيه للشراء و 15.98 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 15.89جنيه للشراء و 15.99 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك بلوم نحو 15.85جنيه للشراء و 15.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى المصرف المتحد 15.84 جنيه للشراء و 15.94 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك كريدي اجريكول نحو 15.85جنيه للشراء و 15.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك التعمير والاسكان نحو 15.85جنيه للشراء و 15.95 جنيه للبيع.

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