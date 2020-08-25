AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تعرف على أسعار صرف الدولار في بنوك مصر اليوم الثلاثاء 25 أغسطس

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد علام
ننشر أسعار صرف الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 25- 8-2020 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.

سجّل سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.82 جنيه للشراء و15.95جنيه للبيع .


وسجّل الدولار فى البنك الاهلى المصرى 15.85جنيه للشراء و15.95 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.85 جنيه للشراء و15.95 جنيه للبيع .

و سجل الدولار فى بنك الاسكندرية 15.84 جنيه للشراء و16.95 جنيه للبيع .

وسجل  الدولار فى بنك الاهلي الكويتى بيريوس 15.84 جنيه للشراء 15.94 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدولار فى بنك البركة 15.88 جنيه للشراء و 15.98 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 15.89جنيه للشراء و 15.99 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك بلوم نحو 15.85جنيه للشراء و 15.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى المصرف المتحد 15.84 جنيه للشراء و 15.94 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك كريدي اجريكول نحو 15.85جنيه للشراء و 15.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك التعمير والاسكان  نحو 15.85جنيه للشراء و 15.95 جنيه للبيع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الدولار مقابل الجنيه في بنوك مصر اليوم الاثنين

أسعار صرف الدولار في بنوك مصر اليوم الخميس 9-7-2020

أسعار صرف الدولار في بنوك مصر اليوم الجمعة 10-7-2020

أسعار صرف الدولار خلال ختام تعاملات اليوم الخميس 30 يوليو

أسعار صرف الدولار اليوم الجمعة 31 يوليو 2020

أسعار صرف الدولار اليوم الاثنين 3- 8-2020

ترشيحاتنا

داوم على تناول هذا المشروب لنسف الكرش في أسبوع

قتلوه بـ7 رصاصات في ظهره .. تحرك أمريكي عاجل بعد مقتل مواطن أسود .. صور

أحد سكان منطقة المطار يفضح كذب قناة الجزيرة.. ويؤكد: الجميع متفق على الإزالة ولا يوجد خلاف

مفضوحين.. مذيع قناة الأهلي يفتح النار على سيف زاهر وإبراهيم فايق

قوات مكافحة الشغب ترفض تنفيذ أوامر حكومة السراج وتتضامن مع المتظاهرين

لمرضى الزهايمر.. احذروا تناول هذه الأدوية دون وصفة طبية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون كبريت.. رجل يشعل النار باستخدام الرمل.. فيديو

بطريقة سهلة.. حضِّري آيس كريم بالفانيليا لأطفالك

بالعوامة.. طاقم عبارة يتفاجأ بطفلة وحيدة في عرض البحر | فيديو