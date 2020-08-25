لأول مرة.. قنا تسجل صفر إصابات بفيروس كورونا.. والمحافظ: الأطباء والتمريض بذلوا جهودا مضنية لرعاية ومتابعة الحالات

قنا تسجل صفر إصابات بفيروس كورونا

الأطباء والتمريض يبذلون جهود مضنية لرعاية ومتابعة الحالات

التزام المواطنين له دور كبير فى انخفاض معدل الإصابات





قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن المحافظة سجلت اليوم الاثنين، صفر إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وذلك لأول مرة منذ بدء انتشار الفيروس فى محافظة قنا والمدن والقرى التابعة لها.





أوضح الداودى، أن ذلك تم بعد شهور طويلة بذل فيها الأطباء وفرق التمريض جهود مضنية لرعاية ومتابعة الحالات المصابة بالفيروس وتوعية المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية السليمة.





وأضاف محافظ قنا، أن التزام المواطنين أيضا كان له دور كبير فى انخفاض معدل الإصابات بالفيروس.





قال الدكتور راجى تواضروس، مدير مديرية الصحة بقنا، إن نسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الأسابيع الماضية وذلك بفضل الرعاية الجيدة المقدمة للمرضى والالتزام بالبروتوكول العلاجى الذى أقرته وزارة الصحة والسكان المصرية.





أوضح تواضروس، أنه تم تعافى وخروج ١٦٧٧ حالة مصابة بالفيروس من مستشفيات العزل بقنا منذ تحويلها إلى مستشفيات لعزل مرضى فيروس كورونا فى مايو الماضى.





وأضاف تواضروس، أن ٤ مستشفيات كانت مخصصة للعزل عادت الآن لتقديم خدماتها للمواطنين بعد تسجيلها صفر إصابات، ويتبقى حاليا ٣ مستشفيات لإستقبال وعزل المرضى المصابين بالفيروس تضم أعداد قليلة جدًا من الحالات المصابة بالفيروس.

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