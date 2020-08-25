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رياضة

ميدو: الأهلي سيودع دوري أبطال إفريقيا في غياب فتحي

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:04 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد أحمد حسام ميدو أن الأهلي سيودع دوري أبطال إفريقيا إذا لم يدفع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي باللاعب أحمد فتحي في التشكيل الأساسي خلال مباراتي الوداد المغربي بنصف النهائي. 

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "أكبر أخطاء فايلر في مباراة الزمالك هو عدم البِدء بـ أحمد فتحي، وهو يعلم ذلك جيدًا.. الأهلي سيخرج من دوري أبطال إفريقيا إذا لم يلعب فتحي بشكل أساسي".

وختم حديثه قائلا: "برافو وليد سليمان علي زيارة محمد عبد الشافي.. انت عملت الصح".
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