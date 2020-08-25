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فن

واثق الخطوة بمحبّتكم.. حسين الجسمي يحتفل بعيد ميلاده بهذه الطريقة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:03 ص
حسين الجسمي
حسين الجسمي
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مصطفى كرم
احتفل الفنان حسين الجسمي يعبد ميلاده الـ41 عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

ونشر حسين الجسمي صورة له مع ايام طفولته وعلق عليها قائلا "‏اليوم أكمل هذا الطفل عامه الـ41 .. والحمدلله على كل نعمه.. واثق الخطوة بمحبّتكم.. وشامخ باحترامكم".

وحققت أغنية الحسّاس، لـ المطرب الإماراتي حسين الجسمي، 8 ملايين و221 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في الأول من يوليو. 


أغنية الحسّاس، لـ حسين الجسمي، تحمل في كلماتها، حوارًا عاطفيًا مع القلب، وجدد "الجسمي" من خلالها، تعاونه مع الشاعر أحمد الصانع، من توزيع ومكساج وماستر حسام كامل، وتضمنت الأغنية في حواره مع قلبه غنائيًا؛ كلمات مؤثرة وجميلة في وصف مشاعر الفرح والبعد عن الحزن.

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