مع نخبة من فناني فلسطين.. محمد عساف يطرح برومو أغنيته الجديدة سلام الله

أغنية "سلام الله" من كلمات سائد السويركي، وألحان ياسر عمر، توزيع يعقوب الأطرش، إخراج معن سمارة، وهي أغنية باللهجة الفلسطينية.





وعلق محمد عساف على البرومو ، "أقدم لكم سلام الله، من إبداع نخبة من فناني فلسطين".





يذكر ان محمد عساف احتفل منذ فترة قصيرة بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفنى واقيم حفل الزفاف فى دبى.