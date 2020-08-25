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فن

مع نخبة من فناني فلسطين.. محمد عساف يطرح برومو أغنيته الجديدة سلام الله

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:05 ص
محمد عساف
محمد عساف
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان محمد عساف برومو اغنيته الجديدة "سلام الله"، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، والتي من المقرر أن يطرحها خلال الايام القليلة المقبلة. 

أغنية "سلام الله" من كلمات سائد السويركي، وألحان ياسر عمر، توزيع يعقوب الأطرش، إخراج معن سمارة، وهي أغنية باللهجة الفلسطينية.

وعلق محمد عساف على البرومو، "أقدم لكم سلام الله، من إبداع نخبة من فناني فلسطين".

يذكر ان محمد عساف احتفل منذ فترة قصيرة بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفنى واقيم حفل الزفاف فى دبى. 
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