مع نخبة من فناني فلسطين.. محمد عساف يطرح برومو أغنيته الجديدة سلام الله

نشر الفنان محمد عساف برومو اغنيته الجديدة "سلام الله"، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، والتي من المقرر أن يطرحها خلال الايام القليلة المقبلة.
أغنية "سلام الله" من كلمات سائد السويركي، وألحان ياسر عمر، توزيع يعقوب الأطرش، إخراج معن سمارة، وهي أغنية باللهجة الفلسطينية.
وعلق محمد عساف على البرومو، "أقدم لكم سلام الله، من إبداع نخبة من فناني فلسطين".
يذكر ان محمد عساف احتفل منذ فترة قصيرة بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفنى واقيم حفل الزفاف فى دبى.
اقدم لكم #سلام_الله. من ابداع نخبة من فناني فلسطين— محمد عساف🇵🇸 (@MohammedAssaf89) August 24, 2020
كلمات : @saedswerky_RT
ألحان : @y_omar73
توزيع: يعقوب الأطرش
إخراج: معن سمارة https://t.co/cmZeBuIj3L pic.twitter.com/ylyWI2oml9