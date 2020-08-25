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أخبار العالم

مادورو: لا نستطيع الكشف عن المدى الكامل لتعاون فنزويلا مع إيران

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:33 ص
مادورو
مادورو
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على صالح
أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن امتنانه لـ إيران لمساعدتها المستمرة في التغلب على ضغوط العقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة في بلاده.

وقال مادورو في مقابلة أذاعها التلفزيون الرسمي، الأحد: "نحن نساعد بعضنا البعض" مضيفا "أعتقد أن التجربة الإيرانية ستساعدنا في تعزيز قدرتنا الإدارية ... ومشاريعنا التنموية".


وأشار مادورو إلى أنه لا يمكنه الكشف عن مزيد من التفاصيل حول المدى الكامل للمساعدة الإيرانية، قائلًا إن "هذا يحتاج إلى الحفاظ على سرية؛ لأننا في حالة حرب".

وتعليقًا على مزاعم الرئيس الكولومبي إيفان دوكي الأخيرة بأن كاراكاس كانت تسعى لشراء صواريخ إيرانية الصنع، قال مادورو إنه شعر بأنها "فكرة جيدة" لم يفكر فيها من قبل، مضيفًا أنه "إذا كان ذلك ممكنًا ومريحًا، فسنشتري تلك الصواريخ".

وأكد مادورو أنه لا يحق لأي شخص منع فنزويلا من شراء ما تحتاجه.

كما حذر الزعيم الفنزويلي كولومبيا من العدوان، قائلًا إن بلاده تمتلك بالفعل أنظمة الدفاع الصاروخي "الأكثر تقدمًا" في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بفضل شرائها أنظمة الدفاع الروسية على مر السنين.
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