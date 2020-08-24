بومبيو: نتمنى أن تطبّع إيران علاقاتها مع إسرائيل

قال وزير الخارجية الأمريكي الذي يزور إسرائيل، اليوم الاثنين، إنه يتمنى أن تقوم كل دول المنطقة بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، بما في ذلك إيران.









وأضاف في حوار مع صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية: "ليس من المستحيل أن كل دول الشرق الاوسط تفهم في يوم من الأيام، وحتى إيران، أن من مصلحتهم تطبيع العلاقات مع إسرائيل.









وتابع: "أتمنى أن يطبع الإيرانيون في يوم من الأيام علاقاتهم مع إسرائيل، لدي توقعات كبيرة في أن أرى اعترافا عالميا بإسرائيل كموطن لليهود، وأنهم هنا ليبقوا ..".









ووصل بومبيو إلى إسرائيل صباح اليوم، الاثنين، والتقى مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، بيني جانتس، ووزير الخارجية، جابي اشكنازي، وبحث معهم عددا من القضايا على رأسها تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.









ومن المقرر أن تشمل جولة بومبيو في المنطقة زيارة إلى السودان وسلطنة عمان، لبحث جملة من القضايا من بينها تطبيع العلاقات مع الجانب الإسرائيلي.







