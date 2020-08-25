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محافظات

فودة وجامع يبحثان إنشاء مناطق صناعية وحرفية بجنوب سيناء

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:32 ص
صدى البلد
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ايمن محمد
استقبلت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك للارتقاء بخطط التنمية الصناعية بالمحافظة وتعظيم الاستفادة من الحرف اليدوية والتراثية المنتشرة بمدن المحافظة وتطويرها بما يسهم فى خلق المزيد من فرص العمل لأبناء جنوب سيناء.


وشارك في اللقاء المهندسة إيناس سمير،، نائب المحافظ، وحاتم العشري، مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي، والمهندس مجدي الديب مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة جنوب سيناء.‎


وقالت الوزيرة إن اللقاء استعرض آخر التطورات المتعلقة بإنشاء منطقة أبو زنيمة الصناعية، والتى تعد أحد أهم المشروعات الواعدة بالمحافظة، حيث تزخر المنطقة بالعديد من المواد المحجرية والتعدينية والبتروكيماوية، وهو الأمر الذى يتيح إقامة صناعات ذات قيمة مضافة عالية لتلبية إحتياجات السوق المحلية من هذه المنتجات والتصدير للأسواق الخارجية.


وأكدت حرص الوزارة على إنجاز هذا المشروع التنموى ووضعه ضمن المشروعات ذات الأولوية فى خطة التنمية الصناعية.


وأضافت جامع أن اللقاء قد تناول أيضًا إنشاء مناطق حرفية بمدن المحافظة تكون قائمة على الحرف اليدوية التى تشتهر بها مدن المحافظة، خاصة أن هذه المنتجات تلقى قبولًا كبيرًا من السياحة الوافدة لمحافظة جنوب سيناء، لافتةً فى هذا الإطار إلى موافقتها على منح 50% نسبة خصم للعارضات المشاركات من سيدات المحافظة بمعرض تراثنا المقرر انعقاده خلال شهر أكتوبر المقبل.


وقد استعرض اللقاء أيضًا تنفيذ توجهات الدولة نحو مساعدة أبناء المحافظة فى إيجاد مشروعات تنموية جديدة من خلال إضافة أنشطة متنوعة تتناسب مع طبيعة المنطقة وعدم اقتصارها على الزراعة فقط، الأمر الذى يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل أمام أبناء المحافظة، هذا فضلًا عن السعى لتبسيط إجراءات إقامة المشروعات الجديدة وبصفة خاصة ما يتعلق باستخراج السجل التجارى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.


ولفتت جامع إلى أنها وافقت على تخصيص جناح بمعرض تراثنا لعرض الأفكار التسويقية لمنتجات مدينة سانت كاترين، والتى تعكس القيمة التاريخية لهذه المنطقة السياحية.


من جانبه، أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص المحافظة على التواصل والتنسيق مع جميع الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية للارتقاء بالأنشطة الاستثمارية والاقتصادية بالمحافظة، لافتًا إلى أنه تم استعراض الإمكانات المتوافرة بالمحافظة، وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، فضلًا عن المقومات التراثية والحرفية لأهالي جنوب سيناء.


وقال إن اللقاء استعرض مشروع تطوير وتسويق منتجات مدينة سانت كاترين وابتكار علامة تجارية جديدة لمنتجاتها تعكس هوية المدينة وتاريخها وثقافتها وطبيعتها، فضلًا عن بحث إمكانية تخفيض فائدة قروض جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة لتصل إلى 5% بدلًا من 10% ومعاملة هذه المشروعات على غرار المشروعات الصناعية.


وأشاد فودة بالتعاون الذي أبدته وزيرة التجارة والصناعة  لدعم المشروعات التنموية بالمحافظة والموافقة على تخصيص جناح لتسويق منتجات سانت كاترين بمعرض تراثنا، الأمر الذي يمثل فرصة كبيرة لعرض خصائص المدينة وطبيعتها والإمكانات التي تتمتع بها وتؤهلها لتصبح مدينة حرفية على طراز عالمي.


كما وجه محافظ جنوب سيناء الدعوة للوزيرة لزيارة المحافظة خلال الأشهر القليلة المقبلة للتعرف على أرض الواقع على الإمكانيات الصناعية والاستثمارية والحرفية المتاحة بالمحافظة والوقوف على آخر مستجدات منطقة أبو زنيمة.


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فودة وجامع يبحثان إنشاء مناطق صناعية وحرفية بجنوب سيناء
فودة وجامع يبحثان إنشاء مناطق صناعية وحرفية بجنوب سيناء
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