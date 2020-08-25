قبل طرحها للبيع.. ضبط مستحضرات تجميل وقطع غيار سيارات مغشوشة داخل شركتين بالقاهرة

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة مستحضرات التجميل بدائرة قسم شرطة الموسكى وبحوزته (4475 عبوة وقطعة مستحضرات تجميل "كريمات، شامبو، صابون" مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية والتى تشكل ضررًا بالغًا على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





وكذا ضبط مالك شركة لتجارة قطع غيار السيارات بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الأزبكية وبحوزته (14540 قطعة غيار سيارات "فيوزات، لمبة فانوس، بوجيهات" بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.