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أخبار البلد

لإزالة مياه على المخ.. الاستغاثات الطبية بالوزراء تستجيب لمناشدة أسرة الطفل إسلام كرم

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:30 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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محمود مطاوع
تفاعلت لجنة الاستغاثات بمجلس الوزراء، بشكل فوريّ مع مناشدة أسرة الطفل "اسلام كرم"، الذي يبلغ من العمر شهرين ويعاني من وجود مياه على المخ ويحتاج إلى تدخل جراحي بشكل عاجل، وذلك استمرارًا لما تقوم به لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء من رصد استغاثات المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، وفي إطار التعاون المتواصل مع فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي وتوجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وقال الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة، في بيان، الثلاثاء، إنه فور رصد مناشدة أسرة الطفل، قام أعضاء فريق لجنة الاستغاثات الطبية بالتواصل مع أسرته لاستكمال البيانات، وخلال ذلك تم الاتصال بالدكتور طارق يوسف، مدير مستشفى الجراحة بالدمرداش، للتنسيق معه بشأن حالة الطفل، وفي تحرك سريع من إدارة المستشفى، تم التنسيق مع الأستاذ الدكتور حازم عنتر، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بالدمرداش، وتم حجز الطفل وإجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة، وعقب ذلك خضع لعملية جراحية ناجحة في اليوم التالي، ويتواجد الطفل حاليا في المستشفى تحت ملاحظة طاقم طبي على أعلى مستوى.

وأوضح الدكتور حسام المصري أن لجنة الاستغاثات الطبية تتابع باستمرار الوضع الصحي للطفل عن كثب، حتى يتم تماثله للشفاء وخروجه من المستشفى برفقة أسرته، مؤكدا في الوقت نفسه حرص اللجنة على رصد كافة استغاثات المواطنين على مدار الساعة، وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
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