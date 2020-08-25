ضبط 1450 رغيف خبز مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بالمنيا

تمكنت الوحدة المحلية بمركز ملوى محافظة المنيا خلال حملة شنتها لضبط الأسواق ومتابعة إنتاج الخبز من تحرير عدد من المحاضر التموينية، وذلك على ضوء توجيهات اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، بتكثيف الحملات التموينيه لضبط الأسعار خاصة السلع الاساسية التي يحتاجها المواطنين وفرض الرقابة على المخابز البلدية لمتابعة الاوزان بالمنظومة الجديدة ومراقبه الاسعار بالمحلات التجاريه ورصد المخالفات بكافه انواعها لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين





اقرا أيضا

وقامت إدارة تموين بندر ملوى برئاسة ايمن اسماعيل مدير ادارة تموين بندر ملوى ورئيس الرقابة التموينية، بتنظيم حملة تموينية علي عدد من المحلات التجارية والمخابز البلدية لمتابعة الاوزان من خلال رقابة مشددة لأصحاب المخابز.





واسفرت الحملة عن تحرير 2 محضر تجميع خبز مدعم وتم مصادرة 1450 رغيف

كما تم تحرير 3 محاضر عدم اعلان عن الاسعار لعدد من المحال التجارية بالإضافة لتحرير 2 محضر عدم الاحتفاظ بشهاده صحية إلى جانب 3 محاضر ادارة محال بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





كان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وجه رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات على الأسواق والمخابز لضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.