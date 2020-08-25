AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضبط 1450 رغيف خبز مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بالمنيا

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:19 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
أيمن رياض

تمكنت الوحدة المحلية بمركز ملوى محافظة المنيا خلال حملة شنتها لضبط الأسواق ومتابعة إنتاج الخبز من تحرير عدد من المحاضر التموينية، وذلك على ضوء توجيهات اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، بتكثيف الحملات التموينيه لضبط الأسعار خاصة السلع الاساسية التي يحتاجها المواطنين وفرض الرقابة على المخابز البلدية لمتابعة الاوزان بالمنظومة الجديدة ومراقبه الاسعار بالمحلات التجاريه ورصد المخالفات بكافه انواعها لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين 


اقرا أيضا


وقامت إدارة تموين بندر ملوى برئاسة ايمن اسماعيل مدير ادارة تموين بندر ملوى ورئيس الرقابة التموينية، بتنظيم حملة تموينية علي عدد من المحلات التجارية والمخابز البلدية لمتابعة الاوزان من خلال رقابة مشددة لأصحاب المخابز.


واسفرت الحملة عن تحرير 2 محضر تجميع خبز مدعم وتم مصادرة 1450 رغيف 


كما تم تحرير 3 محاضر عدم اعلان عن الاسعار لعدد من المحال التجارية بالإضافة لتحرير 2 محضر عدم الاحتفاظ بشهاده صحية إلى جانب 3 محاضر ادارة محال بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


كان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وجه رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات على الأسواق والمخابز لضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حملة تموينية مكبرة بالأقصر

ضبط 1.5 طن عدس أصفر مجهول المصدر فى حملة بالعاشر من رمضان

ضبط 50 طن سكر مدعم بدون فواتير خلال حملات تموينية بمراكز المنيا

في بني سويف.. محاضر ضد منتجي الخبز ناقص الوزن وتهريب الدقيق المدعم

ضبط 34 مخالفة خلال حملة لضبط الأسواق والمخابز بمركز العدوة بالمنيا

تحرير 310 محاضر تموينية بالمنوفية خلال عيد الأضحى

ترشيحاتنا

رسالة فى زجاجة على شاطئ أفتلقوت بسلطنة عمان تثير الشجون.. هنا حكايات شاهدة على الحب والفراق

هل يجوز قول سيدنا قبل النبي في التشهد الثاني.. اعرف الرأي الشرعي

مجلس الإدارة السبب.. رضا عبدالعال يعدد أسباب هزيمة الأهلي أمام الزمالك بثلاثية

أمين عام منظمة السياحة العالمية: أرغب فى قضاء إجازتى على شواطئ الغردقة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 25-8-2020 فى القاهرة والمحافظات

قائمة أسعار سيارات شيري chery اليوم في مصر .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة أسعار سيارات شيري chery اليوم في مصر .. صور

حالة فوضى.. لحظة طرد مسافرة من رحلة جوية وسط تصفيق الركاب

حفل زفاف مشئوم يتسبب في إصابة 53 شخصا بكورونا بولاية أمريكية