تزوجت منذ عام بعد قصة حب .. تفاصيل انتحار زوجة بالقليوبية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية عن تفاصيل جديدة في واقعة إقدام ربة منزل تبلغ من العمر 23 عاما على الانتحار بإلقاء نفسها من بلكونة شقتها بإحدى قرى مركز طوخ بعدما أبلغها زوجها باعتزامه الزواج من أخرى.









وأكدت التحريات أن المتوفاة "ف. ص. م." متزوجة منذ عام بعد قصة حب مع زوجها إلا أن المشاكل الزوجية كانت كثيرة بينهما وكان دائم التعدي بالضرب والسب عليها ما دفعها إلى ترك منزل الزوجية بين الحين والاخر آخرها كانت منذ 6 شهور وعادت إلى منزلها قبل اسبوعين.

كما تبين أن عدد من شهود الواقعة أقروا بأنهم شاهدوا الزوجة وهي تلقي بنفسها من البلكونة ولم يتمكنوا من إنقاذها حيث سقطت جثة هامدة

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وأوضح عدد من الجيران أن المتوفاة كانت تتسم بحسن الخلق وكانت حافظة للقرآن الكريم وأن زوجها كان دائم الخلاف معها والتعدي عليها بالضرب والسب.





وأنكر الزوج "م. ص" أمام المباحث أن يكون قد قام بإلقائها من بلكونة الشقة مشيرا إلى أنه كان في مشاجرة معها حسب ما يتم في الخلافات الزوجية العادية وفوجئ بها تلقي بنفسها من البلكونة بقصد الانتحار.





وكانت احدى قرى مركز طوخ قد شهدت واقعة قيام ربة منزل بإلقاء نفسها من بلكونة شقتها بالدور الثالث إثر خلافات زوجية مع زوجها لعلمها نيته الزواج من أخرى.





وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ من مأمور مركز طوخ العميد تامر موسى بسقوط ربة منزل من بلكونة منزلها بإحدى القرى التابعة لمدينة طوخ ما أدى إلى مصرعها في الحال.





ودلت تحريات أن المجني عليها ألقت بنفسها من البلكونة بعدما أبلغها زوجها بنيته الزواج من أخرى وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة واستكمال تحريات المباحث.