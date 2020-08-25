وزير السياحة: المتحف الكبير من أهم المشروعات الأثرية فى القرن الـ21.. فيديو

قال وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى ، إنه اصطحب زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، في زيارة للغردقة وتفقد عددا من المستشفيات والفنادق والاستعدادات الخاصة برحلات الغوص، وأمس، الاثنين، تشرف الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك في إطار عرض الاستعدادات المصرية للتعامل مع السائحين في ظل جائحة كورونا.









وأضاف وزير السياحة، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم، الثلاثاء، أنه عقد لقاءً رسميا مع الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، كما التقيى بولوليكاشفيلي الاتحاد المصرى للغرف السياحية والمستثمرين السياحيين، ورئيس مجلس الوزراء.









وأوضح أن بولوليكاشفيلي أنهى لقاءاته في مصر بزيارة المتحف المصرى الكبير، والذى يعد من أهم المشروعات الأثرية فى القرن الـ21.









وقام الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، وزوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، والوفد المرافق له، بجولة داخل منطقة الأهرامات والمتحف المصرى الكبير، وذلك خلال زيارة المسئول لمصر، لتفقد الإجراءات الاحترازية داخل المواقع الأثرية.









كان أمين عام المنظمة زار المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وذلك في إطار الزيارة الحالية التي يقوم بها الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية لمصر على رأس وفد من مسئولي المنظمة المعنيين بالتعاون الدولي والفني ومنطقة الشرق الأوسط.











وبدأت الزيارة بجولة بمنطقة البانوراما الخارجية للمتحف على بحيرة عين الصيرة، ثم القاعة الرئيسية، وقاعة العرض المتغير التي تعرض 4 حرف تراثية رئيسية هي "الفخار، والنسيج، والنجارة، والحلى".