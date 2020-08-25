من داخل محطة هيليوبوليس الجديدة.. تعرف على آخر تطورات مشروع القطار الكهربائى..فيديو

قال المهندس أيسر رأفت، مدير محطة قطار هيليوبوليس الجديدة، إن المشروع يتكون من 12 محطة بداية من محطة عدلى منصور مرورًا بالعبور ومدينة المستقبل، وهيليوبوليس الجديدة والشروق ومحطة بدر، وحتى يصل إلى العاصمة الإدارية.





وأضاف المهندس أيسر، خلال لقاء خاص على فضائية " اكسترا نيوز"، أن هناك 4 كبارى للسيارات ضمن المشروع هى كوبرى الشروق والهايكستب ومحطة بدر والشروق 2.





يشار إلى أنه بدأ العمل في مشروع القطار الكهربائي LRT ( السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة) بطول 70 كيلومتر وتكلفة 1200 مليون دولار + 7 مليارات جنيه وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية للمشروع حوالي 29 %.





وبدأ لأول مرة في مصر تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بطول 54 كيلومتر ومونوريل مدينة 6 أكتوبر بطول 42 كيلومتر وبإجمالى تكلفة 2.695 مليار يورو.