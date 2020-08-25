بمكياج هادئ.. هبة مجدي تستعرض جمالها على إنستجرام





وعلقت هبة مجدي على الصورة قائلة "غير مسموح لهم بأن يستحقون المغفرة ولكن لأنك تستحق السلام".





وأطلت هبة مجدي بإطلالة جذابة على أحدث صيحات الموضة، مرتدية بلوزة باللون الأسود تحمل رسومات النمور والأسود، وهي من ابرز البلوزات لموضة صيف 2020.





واعتمدت هبة مجدي على وضع المكياج الهادئ، الذي يبرز جمال ملامحها الرقيقة، ففضلت أن تضع اللون البمبي المائل للوردي في الشفاه، مع القليل من البلاشر الوردي على الوجنتين.





وتركت خصلات شعرها البني بطريقة كيرلي أعلى الكتف تبرز جمالها.





وزينت رقبتها بالعقد الذهبي الأنيق، مع أسورة رقيقة في اليد، مع ارتداء الأقراط ذات اللؤلؤ الأخضر في الأذن.





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