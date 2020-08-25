إيمان العاصي: البطولة المطلقة ليست في حساباتي.. ولا خلافات مع بطلات مملكة إبليس

أكدت إيمان العاصي أن السينما هي الأقرب إلى قلبها، وأن الأفلام السينمائية أطول عمرًا من الدراما، فالفيلم السينمائي تاريخ خالد، موضحة أن الدراما حققت لها نجاحًا كبيرًا تفتخر به ولكنها تتمنى أن تحقق التوازن بين السينما والدراما.





وبعد تألقها في مسلسل مملكة إبليس الجزء الاول والثاني، تفاضل إيمان العاصي بين عدد من المشاريع الفنية للموافقة عليها خلال المرحلة المقبلة ، مؤكدة أن موافقتها على المشاركة في اي عمل فني مرهون بقيمة العمل الفني ودورها واهميته في السياق الدرامي.





وعن نجاح مسلسل مملكة ابليس ومسلسل بخط الايد علي الرغم من عرضهما خارج السباق الرمضاني قالت إيمان العاصي في تصريحات صحفية إ ن العمل الجيد يفرض نفسه في اي توقيت والجمهور واعي ومثقف ويدرك جيدا قيمة العمل الجيد ويتجلي ذلك في نسب المشاهدة العالية وردود الافعال المتميزة.









وأوضحت إنها لا تضع البطولة المطلقة في شروطها أو حساباتها بل بالعكس أنا أؤيد الأعمال التي تعتمد على البطولة الجماعية، لأن كل ممثل فيها يكمل الآخر، والمسلسل أو الفيلم يكون شديد التنوع والجمهور يحب هذه النوعية، مؤكدة أن ما يهمها هو مضمون الشخصية التي تجسدها ونوع الدور واختلافه ومدى ما يقدمه من تطور في أدائها، ولذلك أختار الأعمال التي تعتمد على قصة مميزة وأحداث مشوقة ومؤثرة.





واضافت ان مسلسل مملكة إبليس والتى برعت من خلاله فى تجسيد دور داليدا من المحطات المهمة جدا في حياتي الفنية والذي أسعدتني المشاركة فيه، خاصة أنه مع كوكبة رائعة من النجوم مثل غادة عادل وسلوى خطاب ورانيا يوسف وصبري فواز وكريم قاسم وأحمد داوود، كما أن العمل مع المؤلف المميز محمد أمين راضي الذى يشكّل إضافة إلى أي فنان.





ونفت العاصي وجود اية خلافات مع نجمات العمل ، مشيدة بروح التعاون والمحبة والتي سادت اجواء التصوير .





وأشارت ان نجاح شخصية "داليدا" كان أكبر من توقعاتها، وحقيقة أسعدني هذا النجاح وله وقع خاص عندي، خاصة أن التحضيرات للشخصية والمسلسل تطلّبت مجهودًا كبيرًا ووقتًا طويلًا، لذلك خرج المسلسل بهذا الشكل وحقق هذا النجاح حتى في بداية عرضه على إحدى منصة شاهد ثم عرضه على قناة ام بي سي مصر.



