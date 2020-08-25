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أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: تقارب أردوغان وحماس يثير قلق واشنطن

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 03:27 م
اردوغان وقائد حماس
اردوغان وقائد حماس
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على صالح
أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن انزعاجها من تقارب العلاقات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقادة حركة حماس الفلسطينية، مؤكدة اعتراضها على استضافة الرئيس التركي لاثنين من قادة الحركة.


وكشفت الخارجية الأمريكية اليوم، الثلاثاء، عن زيارات أجراها مسئولو وقادة حماس إلى تركيا استضافهم خلالها الرئيس التركي، مؤكدة أن استمرار أردوغان على هذا النهج بالتواصل مع حماس سيؤدي إلى عزل تركيا.
 

وقالت إن حركة حماس مصنفة كـ منظمة إرهابية وأن التقارب بينها وبين أردوغان أمر يثير قلق الإدارة الأمريكية.


وأكدت الوزارة الأمريكية أن الزيارات بين حماس والرئيس التركي ليست الأولى من نوعها.


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