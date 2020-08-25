لم يعتمد أوراق بقائه مع الدراويش.. أسباب تدفع الإسماعيلي للبحث عن بديل جوميز

عاد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، للبحث من جديد عن بديل للفرنسي ديدييه جوميز المدير الفني للفريق، وذلك بعد تراجع أداء الفريق خلال مسابقة الدوري العام.







وكان الإسماعيلي، توقف عن البحث عن بديل لجوميز، بعد تصريحات الأخير مطالبًا إدارة ناديه لمنحه فرصة من أجل إثبات وجوده لقيادة الدراويش، ومن أجل التتويج بالبطولة العربية مع الفريق والذي قاب قوسين أو أدني بالتتويج بالبطولة بعد وصوله للدور قبل النهائي أمام الرجاء المغربي.







وكان جوميز تولى القيادة الفنية للإسماعيلي يناير الماضي، وقاد الفريق في ٩ مباريات، ٦ في الدوري ومباراتان في البطولة العربيةوواحدة في كأس مصر قبل توقف النشاط الرياضي لمدة ٥ أشهر بسبب جائحة كورونا المستجد.







ولكن عاد الإسماعيلي للبحث من جديد، بعد مباراتان فقط من عودة النشاط الرياضي، حيث لم يضع المدير الفني بصمته من مع الإسماعيلي، لإعتماد أوراق بقاءه وإستمراره مع الفريق.





وهناك أسباب تجعل الإسماعيلي يبحث عن بديل لجوميز خلال الفترة المقبلة تعرف عليها من خلال التقرير الحالي:-

١- تراجع أداء اللاعبين





يعلم الجميع أن جماهير الإسماعيلي عاشقة لكرة القدم، ورغم إهتمامهم بالنتائج الإيجابية، ووجود الفريق في قمة ترتيب جدول الدوري العام،إلا أن أداء الفريق وحده قادر علي إرضاءهم، لانه يستمتع ويتذوق كرة القدم، لذلك بطلق علي الفريق "برازيل الكرة المصرية. لكن منذ إستئناف بطولة الدوري العام، لم يظهر الفريق بالشكل اللائق، ولا الأداء الذي يرضي الجماهير.





٢-التعادل عنوان الإسماعيلي منذ إستئناف بطولة الدوري





واجه فريق الإسماعيلي نظيره وادي دجلة في الجولة ال٢٠ من مسابقة الدوري العام، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. ثم تعادل مع فريق حرس الحدود بهدفين لكل منهما في الجولة ال٢١ من عمر المسابقة المحلية. وبعد قيادة جوميز للإسماعيلي في ١١ مباراة، حقق الفوز في ثلاثة مباريات وتعادل في خمس وخسر في ثلاث مباريات وسجل الدراويش تحت قيادته ثلاثة عشر هدفًا وتلقت شباكه مثلهم .









٣- غضب الجماهير ضد مجلس إدارة الاسماعيلي بسبب جوميز





يعيش جماهير الإسماعيلي حالة من الإستياء بسبب وجود الفرنسي ديدييه جوميز، علي رأس الجهاز الفني للإسماعيلي، مطالبين برحيله، ووجود بديل قادر علي قيادة سفينة الدراويش والعبور بها إلي منطقة الأمان.





٤- إرضاء جبهة المعارضة داخل مجلس الدراويش





عادت أصوات داخل مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، تنادي بسرعة رحيل الفرنسي ديدييه جوميز المدير الفني للفريق خلال الفترة الحالية، وكانت تلك الأصوات ترددت قبل فترة توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا، من جبهة المعارضة داخل المجلس، إلا أن رئيس النادي تمسك بإستمرار جوميز، قبل أن يخيب أمله في أول جولتين عقب إستئناف بطولة الدوري العام.





٥-توفير الدولارات التي يحصل عليها المدير الفني للاسماعيلي



