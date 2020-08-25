لم يعتمد أوراق بقائه مع الدراويش.. أسباب تدفع الإسماعيلي للبحث عن بديل جوميز

عاد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، للبحث من جديد عن بديل للفرنسي ديدييه جوميز المدير الفني للفريق، وذلك بعد تراجع أداء الفريق خلال مسابقة الدوري العام.
وكان الإسماعيلي، توقف عن البحث عن بديل لجوميز، بعد تصريحات الأخير مطالبًا إدارة ناديه لمنحه فرصة من أجل إثبات وجوده لقيادة الدراويش، ومن أجل التتويج بالبطولة العربية مع الفريق والذي قاب قوسين أو أدني بالتتويج بالبطولة بعد وصوله للدور قبل النهائي أمام الرجاء المغربي.
وكان جوميز تولى القيادة الفنية للإسماعيلي يناير الماضي، وقاد الفريق في ٩ مباريات، ٦ في الدوري ومباراتان في البطولة العربيةوواحدة في كأس مصر قبل توقف النشاط الرياضي لمدة ٥ أشهر بسبب جائحة كورونا المستجد.
ولكن عاد الإسماعيلي للبحث من جديد، بعد مباراتان فقط من عودة النشاط الرياضي، حيث لم يضع المدير الفني بصمته من مع الإسماعيلي، لإعتماد أوراق بقاءه وإستمراره مع الفريق.
وهناك أسباب تجعل الإسماعيلي يبحث عن بديل لجوميز خلال الفترة المقبلة تعرف عليها من خلال التقرير الحالي:-
١- تراجع أداء اللاعبين
يعلم الجميع أن جماهير الإسماعيلي عاشقة لكرة القدم، ورغم إهتمامهم بالنتائج الإيجابية، ووجود الفريق في قمة ترتيب جدول الدوري العام،إلا أن أداء الفريق وحده قادر علي إرضاءهم، لانه يستمتع ويتذوق كرة القدم، لذلك بطلق علي الفريق "برازيل الكرة المصرية. لكن منذ إستئناف بطولة الدوري العام، لم يظهر الفريق بالشكل اللائق، ولا الأداء الذي يرضي الجماهير.
٢-التعادل عنوان الإسماعيلي منذ إستئناف بطولة الدوري
واجه فريق الإسماعيلي نظيره وادي دجلة في الجولة ال٢٠ من مسابقة الدوري العام، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. ثم تعادل مع فريق حرس الحدود بهدفين لكل منهما في الجولة ال٢١ من عمر المسابقة المحلية. وبعد قيادة جوميز للإسماعيلي في ١١ مباراة، حقق الفوز في ثلاثة مباريات وتعادل في خمس وخسر في ثلاث مباريات وسجل الدراويش تحت قيادته ثلاثة عشر هدفًا وتلقت شباكه مثلهم .
٣- غضب الجماهير ضد مجلس إدارة الاسماعيلي بسبب جوميز
يعيش جماهير الإسماعيلي حالة من الإستياء بسبب وجود الفرنسي ديدييه جوميز، علي رأس الجهاز الفني للإسماعيلي، مطالبين برحيله، ووجود بديل قادر علي قيادة سفينة الدراويش والعبور بها إلي منطقة الأمان.
٤- إرضاء جبهة المعارضة داخل مجلس الدراويش
عادت أصوات داخل مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، تنادي بسرعة رحيل الفرنسي ديدييه جوميز المدير الفني للفريق خلال الفترة الحالية، وكانت تلك الأصوات ترددت قبل فترة توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا، من جبهة المعارضة داخل المجلس، إلا أن رئيس النادي تمسك بإستمرار جوميز، قبل أن يخيب أمله في أول جولتين عقب إستئناف بطولة الدوري العام.
٥-توفير الدولارات التي يحصل عليها المدير الفني للاسماعيلي
تعاقد الإسماعيلي مع جوميز يناير الماضي، منذ ٩ أشهر قاد الإسماعيلي في ١١ مباراة، ولكنه يحصل علي راتبه الكبير بالدولار، دون تحقيق نتائج مرضية، يجعل الإسماعيلي يوفر تلك الدولارات، ويبحث عن بديل خلال الساعات القليلة المقبلة.