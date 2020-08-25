أهم الأخبار .. اليونان تتعهد بالدفاع عن حقوقها في المتوسط.. استمرار تظاهرات طرابلس..وتفاصيل مذكرة الحكام ضد عدلي القيعي

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات والأخبار نستعرضها من خلال التقرير التالي..

بومبيو من الخرطوم: فرصة تحول السودان للديمقراطية لن تتكرر

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي وصل إلى الخرطوم اليوم في زيارة رسمية، عن تطلع واشنطن لتوطيد العلاقات الأمريكية السودانية.. للمزيد اضغط هنا





اليونان تتعهد بالدفاع عن حقوقها في المتوسط.. وألمانيا تحذر تركيا من اللعب بالنار

يتنافس حلفاء الناتو على مساحات شاسعة من المناطق التي يحتمل أن تكون غنية بالهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط ​​، مع تصاعد التوتر في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن بدأت تركيا عمليات حفر استكشافية في منطقة جنوب أنطاليا تطالب بها اليونان.. للمزيد اضغط هنا





بعد إحالته للانضباط.. ننشر بنود مذكرة الحكام ضد عدلي القيعي بشأن القمة 120





كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن البنود التي تضمنتها مذكرة لجنة الحكام الرسمية ضد المهندس عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادى الأهلي .. للمزيد اضغط هنا





"حماية المستهلك" يلزم المدارس والجامعات برد 25% من مصاريف نقل الطلاب

عقد مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك اجتماعه رقم 155 لشهر أغسطس الجارى برئاسة الدكتور أحمد سمير فرج للبت فى عدد من الشكاوى والأمور المهمة المتعلقة بعمل الجهاز، وذلك في ضوء الاجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذًا لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك . للمزيد اضغط هنا





تفاصيل المؤتمر الصحفي لحمدوك ورئيس وزراء إثيوبيا شكر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إثيوبيا لدعمها المرحلة الانتقالية في السودان، وذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيسي وزراء السودان وأثيوبيا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام.. للمزيد اضغط هنا

استمرار تظاهرات طرابلس.. حراك 23 أغسطس يمهل حكومة الوفاق 24 ساعة لرحيلها أفادت وسائل الإعلام الليبية، اليوم الثلاثاء، بتواصل التظاهرات، لليوم الثالث على التوالي، ضد حكومة الوفاق الليبية المنددة بالأوضاع المعيشية في العاصمة طرابلس وغياب الخدمات الأساسية من الماء والكهرباء وغيرها. كما يطالب المحتجون برحيل حكومة الوفاق ومحاربة الفساد بالبلاد..للمزيد اضغط هنا





