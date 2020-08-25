استمرار تظاهرات طرابلس.. حراك 23 أغسطس يمهل حكومة الوفاق 24 ساعة لرحيلها

أفادت وسائل الإعلام الليبية، اليوم الثلاثاء، بتواصل التظاهرات، لليوم الثالث على التوالي، ضد حكومة الوفاق الليبية المنددة بالأوضاع المعيشية في العاصمة طرابلس وغياب الخدمات الأساسية من الماء والكهرباء وغيرها. كما يطالب المحتجون برحيل حكومة الوفاق ومحاربة الفساد بالبلاد.





ووفقا لـ "العربية"، أمهل حراك 23 أغسطس الليبي، اليوم الثلاثاء، حكومة الوفاق الليبية 24 ساعة لإعلان استقالتها احتراما للشعب.





وأكد الحراك الليبي أنه سيدخل في عصيان مدني في كامل شوارع العاصمة وإقفال الأحياء إذا تم رفض مطلبهم ولم ترحل حكومة السراج.





كما دعا الحراك داخلية الوفاق إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين.





ورفض حراك 23 أغسطس وصفه من قبل رئيس حكومة الوفاق بالمندسين والمخربين.



