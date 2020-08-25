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أخبار العالم

حقيقة استخدام تركيا قاعدة نيقوسيا الجوية في ليبيا| وزير خارجية قبرص يكشفها

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:28 م
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
حث وزير خارجية مالطا، إيفاريست بارتولو، اليوم الثلاثاء، على ضرورة إجراء محادثات لتجنب التصعيد في شرق البحر المتوسط ​​بعد أن شنت أنقرة حملة بحرية جديدة للبحث عن الغاز ، بينما ضغطت اليونان وقبرص على دول الاتحاد الأوروبي لفرض مزيد من العقوبات على حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان. 

وحذر بارتولو، في مقابلة له، من أن التوترات بين تركيا والدول الأوروبية بشأن الأراضي البحرية وموارد الطاقة تهدد بزعزعة استقرار المنطقة ككل. 

قال بارتولو لصحيفة "فاينانشيال تايمز": 'إذا كانت العلاقات سيئة للغاية وكان هناك الكثير من العداء، فسوف يمتد ذلك إلى بقية البحر المتوسط". 

وأضاف: "من مصلحتنا أن نجد قدر الإمكان طرقًا لخفض التصعيد وإجراء حوار ، مهما كان الأمر صعبًا". 

ووصف وزير خارجية مالطا التكهنات بأن تركيا تريد استخدام قاعدة جوية في مالطا للمساعدة في دعمها العسكري لحكومة الوفاق في ليبيا ما هي إلا "هراء"؛ مشددا: "أراضينا لن تستخدم ضد أي دولة مجاورة". 

وأكد "لم يكن هناك مثل هذا الطلب.. نحن دولة صغيرة محايدة وليس من مصلحتنا وأعتقد أنه ليس من مصلحة البحر الأبيض المتوسط ​​استخدام مالطا ضد أي دولة مجاورة". 

وأعرب وزير المالطي عن أمله في أن يؤدي اكتشاف الغاز الكبير في البحر الأسود الذي أعلنت عنه تركيا الأسبوع الماضي إلى جعلها 'أكثر هدوءًا واستراتيجية' بشأن شرق البحر الأبيض المتوسط ​​- حتى مع تعهد أردوغان بأن تسرع تركيا أنشطة التنقيب في المنطقة. 

ووفقًا لـ "فاينانشيال تايمز"، تسلط تعليقات بارتولو الضوء على المخاوف المتزايدة من أن البحر الأبيض المتوسط ​​يمكن أن يصبح منطقة نزاع بعد أن نشرت فرنسا سفنا حربية وطائرات مقاتلة وحذرت أثينا من أن خطر اندلاع عارض بين الدول المعنية آخذ في الارتفاع. 
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