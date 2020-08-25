تفاصيل المؤتمر الصحفي لحمدوك ورئيس وزراء إثيوبيا

شكر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إثيوبيا لدعمها المرحلة الانتقالية في السودان، وذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيسي وزراء السودان وأثيوبيا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام.





وتحدث حمدوك عن سير عملية المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي وقال " نثق في التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة عبر الحوار".





فيما قال رئيس الحكومة الإثيوبي آبي أحمد، الذي وصل الخرطوم صباح اليوم الثلاثاء، إن أزمة سد النهضة يمكن معالجتها وديا.





وأكد بيان سوداني إثيوبي على دعم الحوار تحت مظلة إفريقية لحل ملف سد النهضة.









ولفت البيان السوداني الإثيوبي على دعم مطالب الخرطوم بإزالة السودان من قائمة الدولة الراعية للإرهاب، وذلك في إشارة هامة من زيارة آبي أحمد، في الوقت الذي يزور فيه وزير الخارجية الأمريكي السودان.





وقبل المؤتمر، ذكر آبي أحمد، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر عقب وصوله الخرطوم واستقباله في المطار: "شكرا لأخي رئيس الوزراء السوداني حمدوك لحفاوة الاستقبال".





وبعدها، نشر رئيس الوزراء الإثيوبي تغريدة ثانية أعرب فيها عن تضامن بلاده مع السودان، قائلا: "أواصر روابطنا التاريخية لا تنفصم. لقد أكدت من جديد تضامن إثيوبيا مع السودان".





وأضاف في تغريدته: "في مناقشاتنا اليوم. لا يزال التزامنا بالتكامل الاقتصادي والتقدم المشترك والاستقرار الإقليمي قائمًا، حيث نستكشف فرص تعزيز العلاقات الثنائية".





بدوره، أعرب رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبه بزيارة رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، للسودان، مشيرًا إلى تطلع الخرطوم لتعزيز العلاقات.





وقال حمدوك في تغريدة علي حسابه في تويتر بعيد وصول رئيس الوزراء الإثيوبي: "أرحب بزيارة أخي رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، نعمل ونأمل أن تقوي هذه الزيارة المصالح المشتركة وتعمق العلاقات بين بلدينا الشقيقين".



















