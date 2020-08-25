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أخبار البلد

في جولة لها بمحافظة الإسكندرية.. القباج تزور مجمع الدفاع الاجتماعي بالإسكندرية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:06 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
زارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي محافظة الإسكندرية وبدأت جولتها بديوان عام المحافظة واستقبلها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتناول اللقاء توسيع المشترك بين المحافظة والوزارة.

تفقدت القباج رفقة المحافظ مجمع الدفاع الاجتماعي والذي تم تطويره بالكامل وإعادة افتتاحه في أكتوبر عام ٢٠١٧ في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر.

وقامت  القباج  بتفقد ورش الكهرباء والنجارة، وأدارت حوارا مع الأبناء حول برامج تدريبهم والمنتجات التي صنعوها بأيديهم.

يشار إلى أن مجمع الدفاع يضم ٥ مبانٍ تحتوي على مكتبة، ومسرح، ومدرسة، وورش للكهرباء لتدريب الأبناء، والقسم الاجتماعي والنفسي، وغرف الزيارات والرسم، والموسيقى، وصالة ألعاب، وغرفة ذوي الاحتياجات الخاصة، وغرفة عزل طبي، ومطعم ومطبخ ومغسلة وورشة نجارة، وورشة طباعة، وعيادة، مكتب مراقبة، وملعب كرة قدم، وحديقة ألعاب، و ملعب كرة طائرة، ومسجد.
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