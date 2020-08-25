في جولة لها بمحافظة الإسكندرية.. القباج تزور مجمع الدفاع الاجتماعي بالإسكندرية

زارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي محافظة الإسكندرية وبدأت جولتها بديوان عام المحافظة واستقبلها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتناول اللقاء توسيع المشترك بين المحافظة والوزارة.





تفقدت القباج رفقة المحافظ مجمع الدفاع الاجتماعي والذي تم تطويره بالكامل وإعادة افتتاحه في أكتوبر عام ٢٠١٧ في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر.





وقامت القباج بتفقد ورش الكهرباء والنجارة، وأدارت حوارا مع الأبناء حول برامج تدريبهم والمنتجات التي صنعوها بأيديهم.



