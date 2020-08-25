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محافظات

أوقاف السويس تجري امتحانات الشفوي للفرقة الثانية بمركز إعداد المحفظين

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:32 م
أوقاف السويس
أوقاف السويس
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حسن غنيمة
أجرت مديرية أوقاف السويس بقيادة وكيل وزارة الأوقاف بالسويس الشيخ ماجد راضى فرج امتحانات الشفوي للفرقة الثانية بمركز إعداد المحفظين بمسجد بدر ببورتوفيق بمديرية أوقاف السويس.

وقال الشيخ ماجد راضى وكيل وزارة الأوقاف ان المديرية تبدأ امتحانات الشفوي للفرقة الثانية بمركز إعداد المحفظين ببورتوفيق ليومين الاثنين والثلاثاء الرابع والعشرين والخامس والعشرين من أغسطس الجاري بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والشخصية لمواجهة فيروس كورونا واتباع تعليمات الوقاية بكل دقة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن عدد من يحق لهم الامتحان من المسجلين بالفرقة الثانية بمركز إعداد المحفظين يبلغ سبعة وخمسين طالبا تغيب منهم ست طلاب وحضر واحد وخمسون طالبا.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالسويس الشيخ ماجد راضي ان الامتحانات تتم تحت إشراف المركز الثقافي الإسلامي بمديرية أوقاف السويس  وان الامتحانات تتم بكل دقة وشفافية.

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