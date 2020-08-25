اعتماد نتائح امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية بجامعة الزقازيق

بدأ رئيس الجامعة الاجتماع بتقديم الشكر بإسم أعضاء مجلس الجامعة إلي محافظ الشرقية علي الجهود المخلصة والمبذولة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالقطاعات المختلفة ،مشيدًا بما تم انجازه من تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف قرى ومدن المحافظة.





أكد رئيس الجامعة على أهمية التكامل والمشاركة الفعالة بين الجامعة كمؤسسة تعليمية وبحثية عريقة والمحافظة بمختلف قطاعاتها بهدف حل المشكلات ولتحقيق تنمية حقيقية على أرض المحافظة.





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وهنأ " شعلان " جميع العاملين بالجامعة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ،متمنيًا من المولى عز وجل أن يعيد تلك الأيام المباركة على مصرنا الغالية وشعبها العظيم وقيادتنا الرشيدة بدوام الرخاء والأمان والسلام.





وخلال الاجتماع، استعرض محافظ الشرقية عدد من المشروعات التنموية والخدمية الهامة الجاري تنفيذها بالقطاعات المختلفة بالمحافظة (الكهرباء، الطرق، الأنفاق ،مياه الشرب والصرف الصحي ، التعليم ،الصحة ....)،مشيرًا إلى أنه جاري الإنتهاء من المشروعات طبقا للجداول الزمنية المحددة لها ، والعمل علي حل جميع المشكلات التي قد تعترض أعمال التنفيذ في ظل مواجهة جائحة كورونا لدخولها الخدمة الفعلية في المواعيد المقررة لها.





وقرر المجلس خلال جلسته اليوم، اعتماد نتائح امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠١٩ /٢٠٢٠ لطلاب السنوات النهائية بمختلف الكليات وتعديل اللوائح الداخلية للكليات بإضافة فقرات خاصة بتنظيم عملية الدراسة و التقويم طبقًا لنظام التعليم الهجين والتقويم وبما يتناسب مع طبيعة كل كلية ،وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات المجلس الأعلى للجامعات بشأن الإستعداد لبدء تطبيق نظام التعليم الهجين و التقويم بالكليات العملية والنظرية بالجامعات خلال العام الجامعي الجديد ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.