نائب وزير الخارجية يطلع السفراء الأفارقة على تطورات ملف سد النهضة

استقبل السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية صباح اليوم، الثلاثاء، سفراء الدول الأفريقية المعتمدين في القاهرة.





وأكد نائب وزير الخارجية، في بيان، أهمية التوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة؛ بما يحقق مصالح الدول الثلاث ويعزز من التكامل الإقليمي بينها.