نائب وزير الخارجية يطلع السفراء الأفارقة على تطورات ملف سد النهضة

استقبل السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية صباح اليوم، الثلاثاء، سفراء الدول الأفريقية المعتمدين في القاهرة.
وأكد نائب وزير الخارجية، في بيان، أهمية التوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة؛ بما يحقق مصالح الدول الثلاث ويعزز من التكامل الإقليمي بينها.
وقال إن وزارة الخارجية تحرص على اطلاع الأشقاء الأفارقة على تطورات المفاوضات الجارية حول سد النهضة، كما استضاف نائب وزير الخارجية أمس السفراء الأوروبيين المعتمدين في القاهرة.
وثمن نائب وزير الخارجية دور جنوب أفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد في رعاية هذه المفاوضات معربًا عن أمله في أن تسفر هذه المفاوضات عن هذا الاتفاق.