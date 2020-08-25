ريهام أيمن تشعل السوشيال ميديا فى أحدث ظهور.. شاهد

نشرت الفنانة ريهام أيمن، صور جديدة لها ، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام.
وعلقت ريهام ايمن على الصورة قائلة " كيف حالكم يا رفاق ؟ ".
وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجمهور وجاءت التعليقات كالاتى : قمر - منور - تجننى - مشاء الله - الملكة .
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وكانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي.
يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من زميلها شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكانت آخر أعمالها مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام عام 2013.
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A post shared by Reham Ayman (@rehamaymanofficial) on