ياسمين عبد العزيز فى إطلالة قديمة.. ومتابع: زى القمر

وعلقت ياسمين عبد العزيز على الصورة قائلة " old ".

وتفاعل معها عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

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على صعيد آخر، شاركت ياسمين عبد العزيز في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل "ونحب تاني ليه؟" من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.





المسلسل من إنتاج سينرجي-تامر مرسي، بطولة شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، تارا عماد، إسلام جمال، سليمان عيد، ‏إيمان ال‏سيد وبدرية طلبة‎.‎