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فن

ياسمين عبد العزيز فى إطلالة قديمة.. ومتابع: زى القمر

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 06:42 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة قديمة لها ممن خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

وعلقت ياسمين عبد العزيز على الصورة قائلة " old ".

وتفاعل معها عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : 

يا جمالك سيدتي - زى القمر - مشاء الله 

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على صعيد آخر، شاركت ياسمين عبد العزيز في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل "ونحب تاني ليه؟" من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.

المسلسل من إنتاج سينرجي-تامر مرسي، بطولة شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، تارا عماد، إسلام جمال، سليمان عيد، ‏إيمان ال‏سيد وبدرية طلبة‎.‎
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Old ☝🏼

A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_) on

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