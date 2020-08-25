ياسمين عبد العزيز فى إطلالة قديمة.. ومتابع: زى القمر

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة قديمة لها ممن خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام .
وعلقت ياسمين عبد العزيز على الصورة قائلة " old ".
وتفاعل معها عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
يا جمالك سيدتي - زى القمر - مشاء الله
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على صعيد آخر، شاركت ياسمين عبد العزيز في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل "ونحب تاني ليه؟" من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.
المسلسل من إنتاج سينرجي-تامر مرسي، بطولة شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، تارا عماد، إسلام جمال، سليمان عيد، إيمان السيد وبدرية طلبة.