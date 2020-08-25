ما هو اسم الشاهد الوارد في قوله «وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا».. 4 أقوال للعلماء

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ان القرآن الكريم به معانٍ كثيرة تحمل أوجهًا مختلفة، فمثلا قول الله تعالى: «وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا» (سورة يوسف: 26) له الكثير من الآراء.





وأوضح «الجندي»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الثلاثاء: «الرأى الأول: أن الشاهد قد يكون طفلًا موجودًا فى القصر انطقه الله، والرأى الثانى: يمكن أن يكون جنًا أو ملك سمعوا صوته ولم يروه، والرأى الثالث: يقال إنه ابن عمها وكان رجلًا عاقلًا، أما الرأى الرابع: فهو العجيب وهو القميص الذي قطع من الخلف مما يقصد أن المرأة كانت تلاحقه وليس يوسف».





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