AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

لماذا وضع سيدنا يوسف صواع الملك لإخوته؟.. على جمعة يكشف سببين

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:16 م
الدكتور على جمعة،
الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء
Advertisements
يارا زكريا
قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن ما فعله سيدنا يوسف- عليه السلام- مع  إخوته من تدبير أمر سرقة صواع الملك كان لأمرين: الأول: تربيتهم وأن يهز ثقتهم بأنفسهم كي تكون صفحة جديدة، لافتًا: هذا مما يقتضيه العفو، و الثاني: لكي يأتوا بشقيقه بنيامين ومن ثم أبيه وأمه إلى مصر.

وأضاف « جمعة » أثناء برنامجه «مصر أرض الأنبياء»، مع الإعلامي «عمرو خليل»، على « قناة مصر الأولى»، أن سيدنا يوسف - عليه السلام- اتبع الخير تغليبًا لقوله - تعالى- " فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"، ( سورة البقرة: الآية 109).


وأوضح عضو هئية كبار العلماء أن يوسف - عليه السلام- رأي اخوته 3 مرات، الأولى: عندما أعطاهم البضاعة، الثانية: عندما وضع لهم صواع الملك ليأتوا بأبيه وأمه، الثالثة: عندما أوتوا مصر جميعًا.

ونبه المفتي السابق، في بداية الحلقة، أن قلب سيدنا يوسف - عليه السلام- اطمئن لله فاستطاع إدارة الأزمة بنجاح باهر وتجربة زاخرة اشتملت على كثير من المباديء والنظريات الإقتصادية التي تعلمها البشر بعد ذلك، وأكدت هذه القصة أن النبي يوسف - عليه السلام- تمكن من تطويع الشعب بأكمله حتي الملك و حاشيته، فانطوي الجميع تحت لوائه في قيادة الأزمة؛ فكان نجاح باهر وعمل نافع مستمر برصيد أخلاقي كبير عند الله والناس.

وأشار في الحلقة السابقة  أن  سيدنا يوسف- عليه السلام- صبر على جميع البلاء والمحن صبر المؤمن بالله المؤقن بربوبيه ووحدانيته وقدرته وطلبًا لمرضاته- سبحانه وتعالى-، مبينًا: بهذا الإيمان الراسخ خرج يوسف من كل هذا البلاء و الشدائد والمحن أصلب عودًا وأقوى على مجابهة الحياة وأكثر إخلاصًا لتطبيق علمه حتي توفاه الله عزيزًا في الدنيا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لم تكن واحدة.. على جمعة يكشف عن الرؤية الأولى لسيدنا يوسف ومن أفشاها لإخوته

على جمعة: سيدنا يوسف عرف مصر بأنها أرض الأمان والسلام وليس الخوف.. فيديو

علي جمعة يكشف من برأ سيدنا يوسف من فتنة امرأة العزيز .. فيديو

حقيقة وجود سجن سيدنا يوسف في البدرشين ..على جمعة يوضح

علي جمعة: فتنة سيدنا يوسف تكررت في عهد عمر بن الخطاب .. فيديو

على جمعة: عمر سيدنا يوسف عند خروجه من السجن لم يزد على 34 سنة

ترشيحاتنا

هل فيروس كورونا جند من جنود الله ؟ .. المفتي يجيب.. فيديو

348 إصابة جديدة بـ كورونا.. الصحة توجه نصيحتين للمواطنين لمنع العدوى

نجم النادي الأهلي ضيف برنامج "رامز مجنون رسمي".. اليوم

بالمستندات.. ننشر الإجراءات المقرر تطبيقها بالمدارس لضمان نزاهة عمليات استلام وتقييم وإعلان نتائج أبحاث الطلاب

جونسون يكشف السر وراء انتصاره على كورونا

بسبب فيروس كورونا.. رسالة تحذير شديدة اللهجة لكل المدخنين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على العجلة.. ريهام أيمن تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

هنخس في رمضان .. جربي دايت الزبادي بالليمون لخسارة 5 كيلو في الأسبوع

حكة وبثور.. 5 أعراض جلدية جديدة لفيروس كورونا