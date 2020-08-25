بورصة دبي تقود مكاسب الخليج بفضل الأسهم العقارية والسوق السعودية تتراجع

تخلت بورصة دبي عن خسائرها المبكرة وأغلقت مرتفعة يوم الثلاثاء بفضل مكاسب للأسهم العقارية في حين لم يطرأ تغير يذكر على بقية الأسواق في منطقة الخليج.
وكسب مؤشر دبي الرئيسي واحدا بالمئة بفضل سهم إعمار العقارية القيادي الذي ارتفع 2.4 بالمئة وصعود سهم وحدتها إعمار للتطوير 3.9 بالمئة.
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وزاد سهم بنك دبي الإسلامي 1.9 بالمئة.
وتراجع المؤشر السعودي الرئيسي 0.2 بالمئة متأثرا بهبوط أكبر بنك في المملكة، البنك الأهلي التجاري، 1.6 بالمئة وجبل عمر للتطوير 4.3 بالمئة.
وأعلنت جبل عمر للتطوير يوم الاثنين عن خسائر صافية 465.2 مليون ريال (124.04 مليون دولار) في الربع الثاني مقارنة مع أرباح بلغت 29.8 مليون ريال قبل عام.
وفي أبوظبي نزل المؤشر 0.3 بالمئة مع هبوط سهم اتصالات 0.8 بالمئة وبنك أبوظبي التجاري اثنين بالمئة.
وأغلق المؤشر القطري مرتفعا 0.1 بالمئة بفضل مكاسب لسهم بنك قطر الإسلامي الذي صعد 0.6 بالمئة بينما ارتفع سهم البنك التجاري 1.2 بالمئة.
لكن سهم صناعات قطر تراجع واحدا في المئة بعدما سجل أعلى مستوى منذ 29 يناير كانون الثاني في الجلسة السابقة.
ويوم الأحد اشترت الشركة المصنعة للبتروكيماويات حصة قطر للبترول البالغة 25 بالمئة في شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) مقابل مليار دولار، لتتملك بالكامل أكبر منتج عالمي لليوريا من موقع واحد.
وخارج الخليج ارتفع المؤشر المصري 0.2 بالمئة بعدما كسب سهم البنك التجاري الدولي 1.4 بالمئة وسهم الشركة الشرقية للدخان 1.7 بالمئة.