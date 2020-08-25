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تكنولوجيا

بسبب الاحتكار .. لجنة التجارة الفيدرالية تستدعي مارك زوكربيرج

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:03 م
بسبب الاحتكار لجنة
بسبب الاحتكار لجنة التجارة الفيدرالية تستدعي مارك زوكربيرج
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قسم التكنولوجيا
أدلى مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، بشهادته على مدار يومين كاملين هذا الأسبوع أمام لجنة التجارة الفيدرالية، كجزء من تحقيق مكافحة الإحتكار في ممارسات أعمال شركته.

و بحسب موقع CNN، تأتي الشهادة التي تم إجراؤها عن بعد عبر الفيديو في الوقت الذي سعت فيه اللجنة إلى مراجعة عمليات الاستحواذ السابقة من قبل فيسبوك وشركات التكنولوجيا الأخرى، لتحديد ما إذا كانت هذه الصفقات تقتل المنافسة وتتبع الإحتكار أم لا.

جاء ذلك بعد جلسة استماع رفيعة المستوى في الكونجرس، دافع فيها زوكربيرج والرؤساء التنفيذيين لشركة أمازون و آبل وجوجل عن شركاتهم ضد دعاوى مكافحة الاحتكار، و رفضت اللجنة التعليق.

وقال متحدث باسم فيسبوك في بيان له،"إنهم ملتزمون بالتعاون مع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية والرد على الأسئلة التي قد تطرحها الوكالة".

من ناحية أخري تجري التجارة الفيدرالية مقابلات بشكل روتيني كجزء من تحقيقاتها، أى أنه ليس بالضرورة أن ترفع الوكالة قضية تجاه الشركات المذكورة.

و تمثل مقابلة هذا الأسبوع خروجًا عن تحقيق سابق أجرته اللجنة بشأن فيسبوك، والذي أسفر عن غرامة قدرها ٥ مليارات دولار، عندما تورطت فيسبوك بفضيحة تسريبات كامبرديج  Cambridge Analytica في عام 2012.
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