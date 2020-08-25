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برلماني: أصدرنا قانونا جديدا يحدد مواعيد فتح وغلق المحال التجارية ..فيديو

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:57 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن قانون المحال العامة أصدره البرلمان، وتم التصديق عليه من قبل الرئيس بديلًا لمجموعة قوانين كانت تنظم تراخيص المحلات التجارية.

وأضاف النائب محمد عطية الفيومي، في حواره التلفزيوني ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، "هناك قانون صادر عام 53 وقانونان عام 56، وأصبحنا في حاجة لجمع هذه القوانين في قانون واحد".

وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أنه تمت دراسة هذا القانون جيدا، وتم تبسيط جميع الإجراءات، لأنه كان من ضمن أماكن الفساد في المحليات ترخيص تشغيل المحال التجارية.

وأوضح النائب محمد عطية الفيومي، أن القانون الجديد حدد لكل المحال مواعيد عمل بنص القانون.

وأشار إلى أنه سوف يدرج في الرخصة الخاصة بالمحال التجاري الذي يتم ترخيصه مواعيد فتحه وغلقه ولابد من الالتزام بهذه المواعيد.

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