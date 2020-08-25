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ميري: الشعب المصري لم يعد لديه أي طاقة لسماع أكاذيب الإخوان .. فيديو

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:58 م
الكاتب الصحفي خالد
الكاتب الصحفي خالد ميري
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محمود محسن
أكد الكاتب الصحفي خالد ميرى رئيس تحرير جريدة الأخبار أن جماعة الإخوان الإرهابية تحاول دائما نشر الافتراءات والاكاذيب مؤكدا أن هناك محاولات طوال الوقت منهم لهدم الدولة المصرية.

وأضاف ميري خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن  الشعب المصري لم يعد لديه اى طاقة لسماع اكاذيبهم وتصديقهم مشيرا إلى أنهم سيستمرون ف ترويج الأكاذيب.

وتابع رئيس تحرير جريدة الأخبار أن الشعب المصري أصبح لديه الوعي الكافى لعدم تصديقهم.

وأشار ميري إلى أن جماعة الإخوان حاولت مرارا وتكرارا السعي نحو عمل وقيعة في أي قطاع بالدولة مثلما حدث من محاولة عمل فتنة بنقابة الأطباء بعد وفاه أحد رموزهم.
ياحلوةا علمل وقيعة بين الدولة والاطباء 
 
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