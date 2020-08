بـ الأحمر المطرز.. أحلام بإطلالة ساحرة تجذب متابعيها

View this post on Instagram

تدري حبيبي وشحكوا عنا بسؤالهم... قالوا علينا هوينا بعض من مدة.... ادري هوانا بعد عمري معذبهم... خلهم يغارون منا ...... و#بابهم_سده شخبار قلبك .. حبيبي .. خلنا منهم وشمسوي الحب في قلب امتلا حده... العالم بكف ... وانت بكف علمهم... لو تطلب القلب اخذ القلب ولا ترده.... مايشغلوني من اولهم لآخرهم .... حبك بالأول وكل شيٍ يجي بعده.... يا بخت كل الحكي ..... دامك سوالفهم ويا بخت قلبي حبيبي 🧚🏻‍♀️.....دامك توده #سعود_البابطين #انور_عبدالله #احلام #فنانه_العرب