بـ الأحمر المطرز.. أحلام بإطلالة ساحرة تجذب متابعيها





وأطلت بها أحلام ، بفستان جذاب باللون الأحمر، ومطرز بطريقة ناعمة وجذابة تخطف الأنظار، ووضعت حزام على الخصر ليبرز عن رشاقتها.









ومن الناحية الجمالية، أعتمدت أحلام على اللون الأسود للعيون، ووشعت أحمر للشفاه باللون البيج.





كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها على طريقة الويفي التى تتناسب مع ظهورها.