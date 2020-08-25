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مرأة

بـ الأحمر المطرز.. أحلام بإطلالة ساحرة تجذب متابعيها

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:19 م
أحلام
أحلام
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نهى هجرس
نشرت الفنانة أحلام، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة لافتة.

وأطلت بها أحلام، بفستان جذاب باللون الأحمر، ومطرز بطريقة ناعمة وجذابة تخطف الأنظار، ووضعت حزام على الخصر ليبرز عن رشاقتها.


ومن الناحية الجمالية، أعتمدت أحلام على اللون الأسود للعيون، ووشعت أحمر للشفاه باللون البيج.

كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها على طريقة الويفي التى تتناسب مع ظهورها.
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تدري حبيبي وشحكوا عنا بسؤالهم... قالوا علينا هوينا بعض من مدة.... ادري هوانا بعد عمري معذبهم... خلهم يغارون منا ...... و#بابهم_سده شخبار قلبك .. حبيبي .. خلنا منهم وشمسوي الحب في قلب امتلا حده... العالم بكف ... وانت بكف علمهم... لو تطلب القلب اخذ القلب ولا ترده.... مايشغلوني من اولهم لآخرهم .... حبك بالأول وكل شيٍ يجي بعده.... يا بخت كل الحكي ..... دامك سوالفهم ويا بخت قلبي حبيبي 🧚🏻‍♀️.....دامك توده #سعود_البابطين #انور_عبدالله #احلام #فنانه_العرب

A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi) on

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