وان شولدر.. ريهام أيمن بإطلالة تستعرض جمالها على إنستجرام





وظهرت بها ريهام أيمن ، ببلوزة وان شولدر باللون النبيتي لتبرز عن جمالها وأناقتها.









واختارت تسريحة ذيل الحصان لشعرها البتى القصير، ووشعت قبعة على الرأس من الخوص اتتناسب مع ظهورها.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ريهام أيمن في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الذى يبرز جمالها.





ووضعت مجموعة من السلاسل حول الرقبة باللون القضي لأكمال ظهورها.