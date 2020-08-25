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مرأة

وان شولدر.. ريهام أيمن بإطلالة تستعرض جمالها على إنستجرام

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:12 م
ريهام أيمن
ريهام أيمن
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نشرت الفنانة ريهام أيمن، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة وساحرة.

وظهرت بها ريهام أيمن، ببلوزة وان شولدر باللون النبيتي لتبرز عن جمالها وأناقتها.


واختارت تسريحة ذيل الحصان لشعرها البتى القصير، ووشعت قبعة على الرأس من الخوص اتتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ريهام أيمن في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الذى يبرز جمالها.

ووضعت مجموعة من السلاسل حول الرقبة باللون القضي لأكمال ظهورها.
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A post shared by Reham Ayman (@rehamaymanofficial) on

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